¡Pizza carbonara, sin nata y con huevos! Inspirada en la famosa receta de pasta. La carbonara, es de esas salsas que comenzó siendo sencilla, y se le fueron añadiendo ingredientes. Al principio, no llevaba nata, solo beicon, huevos y queso pecorino rallado.

De la receta de pasta, surgió la de pizza, a la que también se le añadieron ingredientes como los champiñones. Si te gusta probar pizzas diferentes, en Periodista Digital te contamos la receta de la pizza carbonara.

¿De dónde viene la salsa carbonara?

Esta famosa receta tiene varias teorías sobre su origen, y seguramente más de una es leyenda. Por un lado ‘carbonara’ proviene de carbón, así que se relaciona con recetas creadas por los ‘carboneros’ o trabajadores de las minas de carbón, en los Apeninos.

Existe otra teoría que parece verosímil, sobre las tropas del ejército norteamericano que en 1944 estaban en Roma. Los soldados tenían entre sus raciones de guerra, beicon liofilizado que combinaban con huevos, recreando el típico desayuno americano.

La teoría afirma que al estar en Italia y ser tan típica la pasta, en algún momento estos tres ingredientes acabaron mezclándose: huevos, beicon y pasta, se le añadió un queso tradicional de Roma como el pecorino y nació la carbonara.

Una web de cocina italiana, gamberroso.it, aporta datos: afirma, que, la carbonara nació en Estados Unidos. En 1952, en una guía de restaurantes de un distrito de Chicago llamada: “An extraordinary guide to what’s cooking on Chicago’s Near North Side” por Patricia Bronté.

En la citada guía se menciona un restaurante llamado «Armando’s, y la autora comenta la receta de carbonara, aunque no es exactamente la misma que hoy conocemos, (pero sí bastante similar).

Llevaba huevo, beicon, espaguetis, queso gruyere y ajo. Se publicó en una revista de cocina italiana en 1954.

Receta de pizza carbonara, (sin nata)

Con dos opciones: rápida con base de pizza congelada y la tradicional, usando una base de pizza casera.

Ingredientes

Masa de pizza congelada – 1 unidad

Beicon o panceta – 40 g

Queso pecorino romano –(u otro queso duro para rallar) –60 g

Queso Mozzarella en barra – 100 g

Huevos – 2 unidades

Aceite de oliva virgen extra- 1 cucharadita

Sal – al gusto

Pimienta –al gusto

Preparación

La masa de pizza congelada la sacamos del congelador un poco antes de preparar la receta. Si prefieres hacer la base con masa casera, te lo cuento también, después de esta receta. Corta el beicon o la panceta en trocitos. Añade una cucharadita de aceite a la sartén y saltea el beicon hasta que esté crujiente. Reservar. 5.274 Opiniones ZUOFENG Sartenes Induccion Antiadherentes, Sartén Antiadherente de 20 cm, Sarten Piedra Aluminio Fundido, Libre de PFOA, Apta para Todo Tipo de Cocina. (Gris, 20_cm) Precalienta el horno a 180º. Colocar la masa en una bandeja de horno, y hornear (sin ingredientes), 5 minutos a 180 º. Sacar del horno, y dejar reposar. Corta en rodajas el queso mozzarella. Distribuye el queso sobre la pizza y deja reposar un par de minutos. Extiende el queso con una espátula. Al estar caliente la pizza te costará menos. Agrega las tiras de beicon sobre la pizza, dejando libre la parte del centro, (donde irán los huevos). Hornear durante 3 minutos. Retirar del horno Separa las claras de las yemas de los dos huevos. Con cuidado añade una o dos yemas en el centro de la pizza. A continuación, agrega alrededor de las yemas varias cucharaditas de clara. Espolvorea el queso pecorino rallado, (u otro queso duro como gouda o el manchego curado. Sazonar con pimienta, (sal no hace falta al llevar beicon). Introduce de nuevo en el horno, hornea dos minutos, y apaga el horno. Cuando veas que la clara ha cuajado, sacar la pizza de horno, para evitar que la yema no se ponga dura. Deja reposar unos minutos, y lista para servir.

Para hacer masa casera de pizza

Ingredientes

Harina de fuerza – 500 g

Levadura de panadería en sobre – 1 sobre (5,5 gramos)

Cerveza – 250 ml

Azúcar – ½ cucharadita

Sal –Â una pizca

Vinagre –una cucharadita

Preparación

Con un colador tamiza la harina, es muy sencillo, la vas dejando caer moviendo el colador. Esto ayuda a lograr masas más esponjosas. En el mismo recipiente añade la levadura, azúcar y la sal. Incorpora la cerveza y la cucharadita de vinagre a la harina. Amasa con una espátula o una amasadora hasta lograr una masa homogénea. Si lo haces a máquina ahorras tiempo, a mano al menos hay que estar unos 7-8 minutos amasando. No te preocupes que es fácil y divertido (a los niños esto les encanta porque pueden amasar con las manos). Amasas un par de minutos y descansas, de nuevo amasas y descansas hasta que notes tienes la masa bien ligada y no se pega al recipiente. Haz una bola con la masa la cubres con un paño y la dejas reposar una hora. Mejor en un lugar libre de corrientes de aire, como en el interior del microondas o el horno. La masa crecerá bastante. Transcurrido ese tiempo, de la masa de pizza que dejamos reposando hacemos dos mitades, nos da para dos pizza.

Haz de nuevo dos bolas y extiende con un rodillo o una botella de vidrio vacío. Dale forma redondeada. Introduce en el horno sin añadir ingredientes durante 5 minutos. Sacar del horno, dejar reposar y ya puedes añadir ingredientes y preparar la pizza carbonara, (siguiendo la receta anterior).

