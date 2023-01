Cómo hacer huevos trufados 👌

¿Cómo se comían los huevos en la antigüedad?

He hablado de las trufas, pero el ingrediente proteico principal de la receta son los huevos. Si alguna vez te has preguntado desde cuándo come este alimento el ser humano…. fue hace mucho.

Al principio se comían crudos al principio, hasta que hace aproximadamente 1.000.000 de años los humanos comenzaron a usar el fuego y los cocinaban en las brasas. Gracias a la invención de la cerámica alrededor del año 24.000 a. C, los huevos cocidos se hicieron cada vez más comunes. Además durante la época del Imperio romano, la gente también comenzó a usar huevos en panes, pasteles y natillas.

Registros hallados en China y Egipto, demuestran que alrededor del 1400 a. C, las aves fueron domesticadas para la puesta de huevos destinados al consumo humano. Alrededor del año 300 a. C., los criadores de pollos tanto en Egipto como en China idearon formas de incubar huevos de gallina en hornos de arcilla calientes, de modo que no necesitaban que las gallinas incubaran los huevos para que estos salieran adelante.

Calorías y nutrientes que aportan los huevos

Calorías, (por 100 g –150 Kcal)

Proteínas, (12.5 g)

Hidratos de carbono (0 g)

Grasa, (11,1 g)

Fibra, (0 g)

Agua, (76,4 g)

Calcio, (57 mg)

Yodo (53 mg)

Potasio, (130 mg)

Vitamina A (190 microgramos/ug)

Vitamina E, (1,11 mg)

Vitamina B1, (0,09 mg)

Vitamina B3 (0,47 mg)

Vitamina B9 (50 ug)

Magnesio, (12 mg)

Hierro, (1,9 mg)

Fósforo, (200 mg)

Sodio, (56 mg)

Zinc (0,1 mg)

Selenio (11 ug)

Colesterol (385 mg)

Receta de huevos fritos con trufa

Ingredientes

Huevos previamente aromatizados con trufa – 4 unidades

Trufa rallada- 1 cucharada

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Preparación

Añadir aceite de oliva a una sartén cuando estén caliente freír los huevos máximo dos por tanda si la sartén es amplia, sino de uno en uno.

Cuando el huevo esté frito a tu gusto, pero aún en la sartén sazona con sal y pimienta y un poco de trufa rallada (solo un poco). Deja reposar unos segundos. Sacar el huevo de la sartén cuidado de no romperlo, añadir un poco más de trufa rallada o laminada. Listo para servir.

