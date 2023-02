Rellenos, al plato, en ensalada o trufados, 11 recetas fáciles con huevos, para escoger. Los huevos son alimentos muy completos, aporta hidratos de carbono, grasas y proteínas.

La proteína que aportan los huevos tiene la combinación justa de aminoácidos esenciales para construir tejido.

¿Cambia el sabor de los huevos si son blancos o morenos? Si alguna vez te lo has preguntado, la respuesta es que no.

El color de la cáscara de huevo no tiene nada que ver ni con el sabor ni con su valor nutricional. La cáscara solo es un indicativo de la raza de gallinas.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos recetas de cocina con pollo de todo el mundo, hoy te contamos ideas de recetas con huevos.

¿Qué nutrientes aportan los huevos?

Calorías e hidratos de carbono

Una ración de 100 g de huevos aporta 150 calorías, pero los huevos no pesan 100 g, sino menos. Los huevos no tienen hidratos de carbono, su contenido es 0. Básicamente son una combinación de agua, proteínas y grasas.

✔-Por ejemplo un huevo pequeño pesa menos de 53 g así que tiene unas 78 calorías.

✔-Si nos vamos al tamaño mediano tienen entre 53-63 g sobre las 90 calorías.

✔-El tamaño L, agrupa huevos entre 63-72 sobre 105 calorías.

✔-Los huevos tamaño XL pesa de 73 g en adelante y aporta unas 109 calorías.

Proteínas

Las proteínas son otro de los nutrientes fundamentales, los huevos aportan 12.5 g por ración de 100 g.

Grasas

El contenido de grasa total de 100 g de huevo es de 11.1 g. Dentro de las grasas presentes en un huevo, destacan:

Grasas saturadas: 3.1 g

Grasas monoinsaturadas –3.97 g

Grasas poliinsaturadas – 1,74 g

Vitaminas

Vitamina A o retinol, 190 ug. Tienen vitaminas del grupo B, como la B1, la B2 y la B3, pero es la B9 o ácido fólico la más abundante con 50 ug.

También tiene pequeñas cantidades de vitamina E, (1,1 mg, por ración de 100 g) y vitamina D, (1.75 mg).

Minerales

El mineral más abundante en el huevo es el fósforo, con 200 mg por ración de 100 g.

El sodio es el segundo en el porcentaje con 140 mg.

Potasio con (130 mg)

Yodo, (53 ug)

Magnesio (12 mg)

Selenio, (11 mg)

11 recetas fáciles con huevos

Ingredientes

Huevos grandes – 4 unidades

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Cebollino picado – una pizca (opcional)

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde este enlace.👈

El pudín de Yorkshire es una guarnición habitual del roast beef. A veces se rellena con otros alimentos como queso o salmón. Es una receta antigua, surgió como una forma de aprovechar la grasa sobrante de cerdo o res. La primera receta de ‘dripping pudding” o ‘pudín que gotea’ se publicó en The Whole Duty of a Woman en 1737.

Ingredientes para unidades

Huevos – 4 unidades

Harina – 130 g

Leche entera – 250 ml

Manteca de cerdo – 60 g

Sal – ½ cucharadita

Preparación

Sigue el paso a paso de esta receta desde el título o pulsando este enlace.👈

Ingredientes

Huevos – 4 unidades

Guisantes – 200 g (pueden ser congelados)

Tomate frito – 20 ml

Aceite de oliva – 3 cucharadas

Pimiento rojo – ½ unidad

Cebolla – ½ unidad

Jamón curado o serrano – 125 g

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Sigue la receta desde este enlace.👈

¿Cuándo surgió esta ensalada? No se sabe con exactitud, es probable que surgiera a partir de 1756, que es cuando se creó la mayonesa uno de sus ingredientes, pero no existe comprobación de este hecho. El sándwich de ensalada de huevo, sí se sabe, se inventó en 1762, así que la ensalada pudo aparecer entre 1756 y 1762.

Ingredientes

Huevos –6 unidades

Apio – 2 tallos

Cebolleta fresca – ½ unidad

Agua – 3 litros

Vinagre blanco –1 cucharada

Mayonesa – 4 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Mostaza – 1 cucharadita

Cebollino picado – al gusto (opcional)

Zumo de limón – ½ cucharadita

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta desde el título de esta o desde este enlace.👈

Ingredientes

Huevos previamente aromatizados con trufa – 4 unidades (te cuento como hacerlo)

Trufa rallada- 1 cucharada

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Preparación

Previo a la receta hay que trufar los huevos, es muy fácil, te lo cuento en este artículo (y también la preparación de la receta).

Ingredientes

Huevos – 8 unidades

Latas de atún claro al natural – 2 (de unos 56 g)

Mayonesa ligera – 4 cucharadas

Sal – a gusto

Pimentón picante – una pizca

Tomate frito – 1 cucharada

Cebollino picado – 1 cucharada

Preparación

Sigue el paso a paso de la receta, desde este enlace.👈

Los huevos de codorniz se han puesto de moda para ensaladas o canapés. Tienen menos calorías y grasa que los huevos de gallina.

Cien gramos de huevos de codorniz aportan 155 calorías, pero piensa que los huevos de codorniz pesan entre 6 y 16 gramos. Un huevo de codorniz de unos 12 gramos solo te aporta 18.6 calorías.

Los huevos de gallina tamaño mediano pesan unos 63 gramos y tiene 162 calorías, (pero el huevo de 63 gramos aporta solo 102 calorías).

(pero el huevo de 63 gramos aporta solo 102 calorías). Los huevos de codorniz son ligeramente menos grasos que los de gallina, tienen 11.20 gramos de grasa frente a los 12.2 que tienen los huevos de gallina.

En cuanto a las proteínas el contenido de los huevos de codorniz es ligeramente superior al de un huevo de gallina pero muy parecido, 13 mg los de codorniz frente a 12.6 g de proteínas los de gallina.

Ingredientes

Galletas saladas redondas o cuadradas – 16 unidades

Huevos de codorniz – 8 unidades

Salmón ahumado –160 g

Queso crema finas hierbas – 65 g

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Cebollino picado – al gusto

Zumo de limón – 2 cucharaditas

Preparación

Sigue la receta desde este enlace👈

Ingredientes

Huevos – 4 unidades

Guisantes congelados – 150 g

Tomate frito- 250 g

Cebolla – 1 unidad

Pimientos morrones – 2 unidades

Patatas medianas – 2 unidades

Dientes de ajo – 2 unidades

Tacos de jamón serrano – 125 g

Sarta dulce o chorizo para cocinar – 100 g

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Preparación de

Puedes ver el paso a paso de esta receta desde este enlace.👈

Ingredientes

Huevos – 6 unidades

Patatas medianas – 2 unidades

Espinacas congeladas –300 g

Mantequilla – 60 g

Nata – 100 g

Zumo de Limón – 3 cucharaditas

Preparación

El paso a paso de estos huevos puedes verlo desde este enlace👈

Esta receta es la de un postre tradicional en Aveiro, Portugal.

Ingredientes

Azúcar – 250 g

Agua – 150 ml

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Huevos (separando solo las yemas) – 15 unidades

Obleas (como las de empanadillas) – 15 unidades

Preparación

Puedes seguir los pasos de la receta, desde este enlace.👈

En este artículo tienes tres recetas de revueltos con verduras, una con pimientos rojos, otra con champiñones y otra con verduras y jamón York. Estas recetas son perfectas para cenar, el contenido en hidratos de carbono es escaso, solo proviene de las verduras que además aportan fibra. Los huevos son bajos en calorías pero ricos en proteínas y además aportan vitaminas y triptófano.

Ingredientes

Huevos tamaño L – 3 unidades

Pimiento rojo – ½ unidad

Pimiento verde -½ unidad

Puerros – 1 unidad

Diente de ajo – 1 unidad

Sal -al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 3 cucharadas

Preparación

Sigue la receta desde el título o desde este enlace👈

