Recetas con pollo de todo el mundo🌍

Pollo a la cerveza al estilo alemán, pollo piccata italiano, mole de pollo mexicano o samosas de pollo de la India. Recetas de cocina con pollo de todo el mundo.

¿Por qué es saludable comer pollo?, ¿cuántas calorías, proteínas o vitaminas nos aporta? En otro artículo de Periodista Digital hablamos del pavo asado tradicional. Hoy recetas de cocina con pollo.

¿Qué nutrientes aporta el pollo?

En el supermercado podemos encontrar dos tipos de carne de pollo, el pollo industrial y el de corral. Este último es más caro, su carne es de color amarillento y tiene menor porcentaje de grasa. Procede de gallinas criadas en semilibertad y tiene más sabor que el pollo de granja industrial.

El pollo aporta 167 calorías por 100 g según la Fundación Española de Nutrición, (FEN), y 0 hidratos de carbono, por lo que es adecuada en dietas hipocalóricas o bajas en carbohidratos. Según datos de poultrimed.com, el consumo per cápita de pollo en Europa continúa su tendencia en ascenso y se prevé será de 25,4 kg/ persona al año para el 2019.

España no está entre los diez países más consumidores de pollo. El primero es Israel con 58 kg/ per cápita. Le sigue Estados Unidos con 48.9 kg por cápita, Malasia con 46.7 millones, Australia con 43,9 y Brasil con 40,6. Argentina con 40, 4 millones de consumo per cápita es el sexto país de la lista. Arabia Saudita con 40 kg/ per cápita es el séptimo. Nueva Zelanda con un consumo de 37,4 Kg/per cápita es el octavo país, le sigue Chile con 36, 1 kg, y Sudáfrica que empata con Chile, también con 36.1 Kg/per cápita.

Entre los principales nutrientes de pollo están:

Proteínas, (20 g)

Hidratos de carbono (0 g)

Grasa, (9.7 g)

Agua, (70 g)

Vitamina B1 (0,1 mg)

Vitamina B3 (10.4 mg)

Calcio, (13 mg)

Potasio, (248 mg

Magnesio, (22 mg)

Hierro, (1.1 mg)

Fósforo, (198 mg)

Sodio, (64 mg)

Zinc (1 mg)

Selenio (6 ug)

Colesterol (110 mg)

Recetas de cocina con pollo de todo el mundo

Esta receta es un clásico de la gastronomía española, con siglos de historia. Se menciona en el Quijote de Cervantes de 1605, y también en otras grandes obras de la literatura universal como el Buscón de Quevedo, de 1626. Si aún no lo has probado, no ‘sabes lo que te pierdes’.

Ingredientes

Pollo troceado – 1.2 kg

Cebolla – 1 unidad

Ñora o pimiento choricero – 1 unidad

Pan duro – 3 rebanadas

Patatas – 2 unidades

Zanahoria – ½ unidad

Huevos cocidos –3 unidades

Dientes de ajo – 3 unidades

Almendras – 20 unidades

Vino blanco – 85 ml

Laurel – 1 hoja

Caldo de pollo – 600 ml

Azafrán molido – 1 cucharadita

Nuez moscada – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 5 cucharadas

Perejil – 1 cucharada

Pimienta- una pizca

Sal – al gusto

Preparación

El término ‘mole’ proviene del náhuatl, una lengua que se habla en México, desde el siglo V, se traduce como ‘salsa o brebaje’.

Existen una amplia variedad de moles, como el mole verde, el rojo, el negro o el amarillo.En todas las versiones todas suelen estar presentes los pimientos o chiles junto a otros muchos ingredientes.como la carne de polo.

Ingredientes para el mole de pollo rojo

Muslos de pollo sin piel – 1 kg

Sal – ½ cucharadita

Pimienta – al gusto

Para la salsa

Tomates de lata enteros pelados – 400 g

Cebolla – 1 unidad

Pimiento jalapeño o chile – 1 (o una guindilla si no encuentras este tipo de pimientos).

Dientes de ajo – 3 unidades

Almendras trituradas– 75 g

Caldo de pollo –300 ml

Pasas – 40 g

Chocolate negro 80% – 3 onzas

Aceite de oliva – 3 cucharadas

Comino molido 1 cucharadita y ½

Laurel molido – ½ cucharadita

Semillas de sésamo o ajonjolí –4 cucharadas

Canela en polvo –1 cucharadita

Hojas de cilantro fresco – al gusto (opcional)

Preparación

De México a Italia, esta receta, es difícil saber cuándo surgió esta receta, parece que aunque tiene un claro origen italiano pudo surgir en los Estados Unidos gracias a los inmigrantes italianos. Además del pollo el limón y las alcaparras son ingredientes característicos de la receta.

Ingredientes

Pechugas de pollo deshuesadas – 3 unidades

Alcaparras – 3 cucharadas

Harina – 3 cucharadas o 60 g

Aceite de oliva virgen – 4 cucharadas

Vino blanco – 100 ml

Zumo de limón – el de ½ limón

Perejil picado – 2 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta negra –al gusto

Rodajas de limón – al gusto

Preparación

El arroz con pollo es una receta ‘de toda la vida’ que en cada casa preparan añadiendo distintos ingredientes. Te contamos nuestra versión:

Ingredientes

Arroz bomba o grano redondo – 400 g

Pechuga y cuartos traseros de pollo – 350 g

Pimiento rojo – 1 unidad

Pimiento verde – 1 unidad

Pimiento choricero – 1 unidad

Tomate triturado – 150 ml

Guisantes congelados – 100 g

Dientes de ajo – 5 unidades

Colorante o azafrán molido – ½ cucharadita

Vino de Jerez – 60 ml

Caldo de pollo- 850 ml

Laurel – 1 hoja

Perejil picado – 1 cucharada

Sal – a gusto

Piel de limón – 1 trocito

Zumo de limón – el de ½ limón

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Preparación

A pesar de ser tan conocido en la India, el biryani no nació en este país. . Biryani, procede de un término persa ‘Birian’ que se traduce como ‘frito antes de cocina’, además Birinj, es la palabra persa para el arroz.

Existen varias hipótesis sobre el origen de la receta de Biryani, algunos historiadores creen que se originó en Persia y llegó a la India gracias a los mogoles.

Una de las leyendas más populares relacionadas con el Biryani es la de Mumtaz Mahal, tercera esposa de Shah Jahan, (emperador mogol de la India, 1592-1666), a quien le dedicó el famoso Taj Mahal.

Ingredientes

Pechugas de pollo – 4 unidades

Arroz basmati – 300 g

Caldo de pollo – 850 g

Pasas – 85 g

Curry – 2 cucharaditas

Cúrcuma – 1 cucharadita

Cardamomo – 4 vainas

Laurel – 1 hoja

Mantequilla – 25 g

Cebolla- 1 unidad

Cilantro fresco picado – al gusto

Canela en rama – 1 ramita

Zumo de limón – 2 cucharadas

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

A principios del siglo XIX, en el período Biedermeier, el pollo frito todavía estaba reservado para la alta burguesía y se consideraba un símbolo de estatus culinario.

En este momento los pollos jóvenes se cortaban en cuartos, se empanaban y se freían.

En el llamado período Guillermino entre 1890 y 1918, fue el apogeo de los vieneses Phäaken que pasaban horas en las posadas y restaurantes de Viena.

El pollo frito experimentó un gran apogeo. En la actualidad el pollo frito ocupa un lugar de honor en los hogares vieneses, lo acompañan con ensalada de patatas, con ensalada de lechuga y también con patatas fritas.

Ingredientes

Pechugas y muslos de pollo –800 g

Huevos – 4 unidades

Harina – 150 g

Pan rallado – 200 g

Zumo de limón – el de 1 limón y ½

Aceite de oliva sabor suave o de girasol – 350 ml

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Las samosas son uno de los aperitivos más populares en la India. Se trata de una masa de harina frita en aceite que lleva distintos rellenos. Pollo, guisantes, carne o hasta lentejas. En la India se acompañan de salsa picante.

Ingredientes

Pasta brick – un rollo (necesitamos como 10 hojas)

Carne de pollo picada – 500 g

Cebollas – 2 unidades

Cebolleta fresca- 2 cucharadas

Comino – 1 cucharadita

Jengibre rallado- 1 cucharadita

Cúrcuma – 1 cucharadita

Especia Garam Masala-½ cucharadita

Zumo de limón- el de 1 limón

Sal –al gusto

Aceite de girasol (para freír) – 300 ml

Clara de huevo– 2 unidades

Preparación

El wok es una especie de sartén cóncava, con asas, que se lleva usando en China desde hace más de 1.000 años. Fabricados de hierro permitían cocinar de distintas formas, cocer, freír, saltear.

Permite crear infinidad de platos puedes usar restos de pechuga, muslos o contramuslos y las verduras que más te gusten, (o las que tengas antes de que se estropeen).

Ingredientes para el wok de pollo con champiñones

Pollo – 500 g

Cebolla morada – 1 unidad

Maicena –100 g

Cebolla fresca – 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Pimiento rojo- 1 unidad

Calabacín – ½ unidad

Champiñones de lata – 150 g

Aceite de oliva – 3 cucharadas

Curry – ½ cucharadita

Zumo de limón – él de ½ limón

Ralladura de limón – 1 cucharadita

Caldo de pollo – 60 ml

Salsa de soja – al gusto

Preparación

En España usamos el vino para cocinar, en Alemania, hacen lo mismo con la cerveza. Cada tipo de cerveza le da un aroma y sabor distinto a la carne, por ejemplo la cerveza negra (Köstritzer Schwarzbier) aporta notas de sabor ligeramente dulces.

Ingredientes

Muslos de pollo – 1 kg

Cerveza alemana de trigo – 400 ml

Caldo de pollo – 300

Cebolla – 1 unidad

Zanahoria – 1 unidad

Patatas – 4 unidades

Laurel – 1 hoja

Aceite de oliva – 60 ml

Preparación

La historia de esta exótica receta la escribió un hombre llamado Plaek Phibunsongkhram el que fuera primer ministro y dictador en Tailandia entre 1938 y 1944. Phibun era un patriota, orgulloso de su tierra Tailandia.

En 1938 decidió crear un plato nacional que uniera la nación y simbolizara el amor de la gente por su país. Como parte de esa campaña, lideró un concurso público que buscaba encontrar un nuevo plato nacional de fideos. El plato ganador fue el pollo Pad Thai.

Durante esos años Tailandia sufrió escasez de muchos alimentos, como el arroz. Fue en aquel momento cuando el primer ministro Plaek Phibunsongkhram animó a la población tailandesa a comer fideos en lugar de arroz.

Ingredientes

Pechuga de pollo – 300 hg

Fideos o tallarines de arroz – 250 g

Brotes de soja – 150 g

Huevos – 2 unidades

Cebolla verde – 1 unidad

Cilantro picado – 1 cucharada

Aceite de girasol o soja – 2 cucharadas

Salsa

Tomate frito – 60 ml

Azúcar – 2 cucharaditas

Ajo – 1 unidad

Mantequilla de cacahuete – 2 cucharaditas

Zumo de limón – el de ½ limón

Salsa de soja –1 cucharadita

Pimentón picante – ½ cucharadita

Preparación

Las albóndigas se preparan en todo el mundo, y de distintas formas, fritas, cocidas, al vapor. En Francia, Italia o España se cocinan de forma parecida, condimentando la carne con miga de pan, huevos, y piñones.

Se pueden hacer de carne picada mixta de cerdo y ternera, y también como en esta receta con pollo. Te contamos también la receta de la salsa, (que merece mención especial ya que la puedes combinar con recetas de arroces o pasta).

Ingredientes

Para las albóndigas:

Carne picada de pollo – 450 g

Dientes de ajo – 3 unidades

Harina – 150 g

Piñones – 6 unidades

Perejil picado – 1 cucharada

Miga de pan – 75 g

Huevos – 2 unidades

Leche – 60 ml

Canela – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 150 ml

Preparación

La sopa de picadillo es una receta antigua, se prepara durante los meses de invierno y además forma parte de momentos espaciales como la cena de Nochebuena o el día de Navidad. Se consume en todas las provincias andaluzas pero especialmente en Almería, Sevilla y Granada.

Ingredientes

Caldo de cocido o de pollo – 1.2 litros

Fideos – 120 g

Zanahoria cocida (si es de hace cocido mejor, también puede ser natural o congelada) – 200 g

Carne de pollo –200 g

Perejil picado – al gusto

Sal – al gusto

Huevos –2 unidades

Zumo de limón – 2 cucharaditas

Preparación

Un tentempié fácil, si te gustan los sándwiches este tiene un secreto, el pollo se adoba antes y queda delicioso.

Ingredientes

Pechugas de pollo gruesa –1 unidad (o 2 si la pechuga es fina)

Pan de molde rebanada gruesa – 4 rebanadas

Cebolla roja – ¼ de unidad

Pepinillos – 2 unidades

Tomate – ½ unidad

Lechuga romana –1 hoja

Adobo del pollo

Dientes de ajo – 1 unidad

Jengibre en polvo – ½ cucharadita

Zumo de limón – El de un limón

Aceite de oliva virgen – cucharadas

Perejil picado – cucharadita

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Esta receta tiene una historia curiosa. El término `teriyaki’, existe en la cultura japonesa, se refiere más a un método de cocción que se aplica a la preparación de pescado. Sin embargo parece que el pollo teriyaki no surgió en Japón, sino en Hawái, debido a la inmigración japonesa desde el siglo XIX.

Ingredientes

Harina para todo uso – 60 g

Pechugas de pollo – 3 unidades

Pimienta –¼ de cucharadita

Sal-¼ de cucharadita

Azúcar moreno – 2 cucharadas

Aceite de girasol – 2 cucharadas

Salsa de soja – 200 ml

Vinagre de manzana – 2 cucharadas

Semillas de sésamo – 1 cucharadita

Jengibre – una cucharadita

Preparación

Tras los crepes hay una historia larga, se crearon en el siglo XIII en la Bretaña francesa. Al principio se elaboraban con trigo sarraceno un cereal que llevaron a Bretaña soldados franceses que venían de las Cruzadas.

Las recetas de crepes se hicieron populares en Francia a lo largo del tiempo, en la actualidad Francia tiene un ‘Día Nacional’ para los crepes. Son tradicionales el día 2 de febrero, ‘El Día de la Candelaria’, (‘Le Chandeleur’).

Ingredientes

Para los crepes

Harina – 300 g

Huevos – 2 unidades

Leche – 400 ml

Mantequilla –4 cucharaditas

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Para el relleno

Pechuga de pollo – 400 g

Cebolla – ½ unidad

Aceite de oliva virgen extra – 3 cucharadas

Diente de ajo – 1 unidad

Champiñones de lata – 60 g

Queso gruyere rallado –125 g

Curry en polvo – ½ cucharadita

Cebollino picado – 2 cucharadas

Zumo de limón – 2 cucharaditas

Bechamel – opcional

Preparación

Una receta sencilla, con el aroma a hierbas del mediterráneo, orégano y también romero.

Ingredientes

Pollo entero y limpio –1.2 kh

Limones – 2 unidades

Dientes de ajo – 4 unidades

Orégano seco – 2 cucharaditas

Romero – 2 ramitas

Aceite de oliva virgen extra – 25 ml

Pastilla de caldo de pollo– 1 unidad

Agua – 250 ml

Preparación

El pollo a la paprika es una receta tradicional de Hungría, El término paprika se usa en Alemania y Hungría para designar el pimentón molido.

Es un condimento que se usa en platos tan famosos como el gulasch. El pimentón procede de pimientos molidos, por eso el aroma, sabor y color del pimentón variarán según los pimientos utilizados.

Ingredientes

Muslos de pollo –8 unidades

Aceite de oliva virgen- 125 ml

Dientes de ajo – 5 unidades

Pimentón de la vera dulce – 3 cucharaditas

Guindilla – 1 unidad

Perejil picado –2 cucharadas

Orégano seco –½ cucharadita

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Romero seco -opcional

Preparación

Una de las recetas más famosas de la cocina Tex-Mex. Surgió en Texas entre 1930-40 gracias a trabajadores mexicanos que emigraron a esta zona de los Estados Unidos para poder ganarse la vida.

Ingredientes

Tortitas de maíz o trigo –8 unidades

Pechuga de pollo deshuesada – 500 g

Pimiento rojo – 1 unidad

Pimiento verde – 1 unidad

Pimiento amarillo – ½ unidad

Guindilla – ½ unidad

Aceite de oliva virgen extra –80 ml

Sal – al gusto

Para el marinado del pollo

Zumo de limón – el de un limón

Diente de ajo – 1 unidad

Comino molido – 1 cucharadita

Pimentón dulce –½ cucharadita

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Perejil – 1 cucharadita

Preparación

Si buscas una sopita de esas que «sienta bien, cuando no te apetece nada», aquí tienes una. A pesar de ser una receta muy popular en Grecia, su origen no es griego. Los historiadores creen que la invención del avgolemono tiene que ver con la cultura sefardí, los judíos que vivieron en la Península Ibérica.

Ingredientes

Pollo – 1 kg

Zumo de limón – el de un limón y ½

Arroz grano redondo – 150 g

Cebolla – 1 unidad

Agua- 1.250 ml

Huevos XL – 2 unidades

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Rodajas de limón para adornar – al gusto

Preparación

Una receta sofisticada pero muy fácil con una combinación de sabores y texturas.

Ingredientes

Pechugas de pollo deshuesadas –4 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 1 cucharada y ½

Orégano seco – ¼ de cucharadita

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Para la salsa

Mostaza suave – 4 cucharadas

Leche evaporada – 150 ml

Vinagre blanco – 1 cucharadita

Miel de flores – 2 cucharadas

Sal – una pizca

Preparación

¿Sabías que se consume arroz en China desde hace milenios? En la Dinastía Zhou (1100 – 771 a. C), ya era un alimento de subsistencia. La receta del arroz frito, surgió en la Dinastía Sui (598-618). Se preparaba con el arroz cocido que había sobrado del día anterior

Ingredientes

Arroz (el convencional grano medio o el jazmín) – 400 g

Pechuga de pollo – 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Guisantes de lata – 60 g

Huevos – 2 unidades

Pimiento rojo – ¼ de unidad

Jengibre en polvo – ½ cucharadita

Agua – 850 ml

Salsa de soja – 40 ml

Aceite de oliva suave o de girasol – 6 cucharadas

Preparación

Una receta exótica muy popular en Indonesia, Tailandia y Malasia. Su origen nos lleva a la isla de Java en el siglo XIX.

Ingredientes

Pechuga de pollo – 500 g

Leche de coco – 60 ml

Para el marinado Satay

Cilantro-½ cucharada

Jengibre rallado – ½ cucharada

Cúrcuma – ½ cucharadita

Comino – ½ cucharadita

Citronela o lemongrass – ½ cucharadita

Canela – ½ cucharadita

Clavo de olor molido – ½ cucharadita

Pimienta blanca – una pizca

Azúcar moreno – 2 cucharaditas

Leche de coco – 80 ml

Vinagre blanco – 1 cucharada

Preparación

Esta receta es de origen italiano pero España tuvo mucho que ver en su creación. El Ducado de Milán, hace siglos formó parte del Imperio español, y no fueron pocos años. Desde 1559 hasta comienzos del siglo XVIII. Durante tantos siglos hubo un intercambio de costumbres, la gastronomía fue una de ellas.

En Italia ya se cultivaba arroz en las zonas pantanosas en el valle del Po. Uno de los primeros documentos que hace referencia al arroz es de 1475. El Duque de Milán Galeazzo María Sforza obsequió con un saco de arroz al Duque de Este, Señor de Ferrara.

Fue Leonardo da Vinci quien se encargó de perfeccionar una canalización de riego para los arrozales de la familia Sforza. La influencia española estimuló aún más el cultivo de arroz en la zona norte de Italia.

Ingredientes

Arroz arborio o para risotto –320 g

Cebolla – ½ unidad

Pimiento rojo – ½ unidad

Caldo de pollo – 1 litro

Vino blanco – 100 ml

Pechugas de pollo deshuesadas – 2 unidades

Queso parmesano rallado – 30 g

Sal – al gusto

Mantequilla – 60 g

Cebollino picado – al gusto

Colorante o azafrán en polvo – una pizca

Preparación

Comenzamos esta recopilación de recetas de cocina de pollo, con una española, y acabamos con otra. Las recetas ‘al ajillo’ son tradicionales en España. No existe una única receta, sino variantes. El ajo se combina con hierbas aromáticas como el romero, y otros ingredientes como el aceite de oliva o vino blanco.

Ingredientes

Contramuslos de pollo – 8 unidades

Dientes de ajo – 6 unidades

Harina – 2 cucharadas rasas y una cucharadita

Vino blanco – 200 ml

Caldo de pollo –150 ml

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Romero seco – 1 cucharadita

Preparación

