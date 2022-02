El roast beef, el té y las galletas de jengibre son tres clásicos de la cultura británica. Es una de las recetas de carne de vacuno más antiguas del Reino Unido, ya se preparaba durante el reinado de Enrique VII, fundador de los Tudor, en 1485.

Este plato de carne tiene hasta su propia canción «The Roast Beef of Old England», de 1731. Los ingleses durante siglos han llamado ‘frog’ a los franceses, (por recetas como las de ancas de rana). Y los franceses les devolvieron ‘el cumplido’ llamándolos roast beef’ ( rosbif ).

En otro artículo de Periodista Digital hicimos, solomillo al Pedro Ximénez, hoy roast beef, receta original.

Historia del roast beef

Si en España comer paella los domingos es una tradición en muchos hogares. En Reino Unido lo es el roast beef, tanto que se le llama ‘Sunday Roast’

En el pasado quienes tenían chimeneas en sus casas asaban la carne durante unas 4 horas, los que no contaban con chimenea, acudían a los hornos de las panaderías de barrio para preparar su roast beef del domingo.

Los británicos eran tan aficionados a los asados de carne, que incluso los franceses les apodaron ‘los rosbif’ desde el siglo XVIII. El ‘Rosbifs’ se convirtió en una marca de los ingleses simplemente porque era una forma de cocinar muy popular.

El asado dominical cobró importancia durante el reinado de Enrique VII en 1845. La pasión por la carne del pueblo británico era conocida, ‘y para muestra un botón’,los guardas reales han sido conocidos de forma coloquial como los ‘Beefeaters’ desde el siglo XV por su afición a comer rosbif.

En 1871 el autor William Kitchiner, autor de «Apicius Redivivus: Or, The Cook’s Oracle», recomendó comer hasta 2,7 Kg de carne por semana como parte de una dieta saludable. El rosbif no solo se disfrutaba durante el domingo, con las sobras , se preparan sándwiches y bocadillos. La receta de origen británico se extendió a Estados Unidos, y países miembros de la Commonwealth como Australia y Canadá.

Roast beef, receta original

Ingredientes

Redondo o lomo de ternera – 1 kg

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal – a gusto

Pimienta – al gusto

Para la salsa

Apio – 3 tallos

Cebolla – 1 unidad

Ajos – 4 dientes

Zanahoria – 2 unidades

Romero seco – 1 cucharadita

Tomillo seco – 1 cucharadita

Laurel – 1 hoja

Harina – 1 cucharada colmada

Vino tinto – 150 ml

Mermelada de arándanos – 1 cucharada

Caldo de carne – 600 ml

Preparación

