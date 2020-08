La redes estallan contra el ‘chorizo’ Arguiñano por su sacrilegio con la paella

Para matarlo, aunque lo único que han hecho con Arguiñano ha sido correrlo a gorrazos. Y con motivo.

El chef de Atresmedia es uno de esos cocineros que tiene como costumbre contar chistes malos y generar polémicas.

Normalmente, salta la bronca con sus comentarios, sus salidas de pata de banco durante los programas o por lo que publica en sus redes sociales. Nunca defrauda a sus haters.

En esta ocasión, Arguiñano ha querido compartir su receta sobre la paella mixta para lo que no ha dudado en recurrir a una amplia gama de ingredientes.

Entre ellos, uno de los que más ha llamado la atención ha sido la presencia del chorizo en la receta.

La mano de palos está siendo antológica.

Poco tiempo después de la publicación, el tuit se ha llenado de respuestas bromeando acerca de la presencia de este ingrediente o sugiriendo al cocinero que podía haber incluido algún ingrediente más a su obra.

Dios mío no ha dado una! Del ajo, cebolla, chorizo etc no hablo pero… el arroz antes del agua? Joder es que no ha dado un paso bien! Sacar la carne después de frita?…. uf!

— Gema Parreño Asesores (@GemaParreno) August 6, 2020