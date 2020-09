«Canción sin nombre», premio a mejor película en el XI Picknic Festival de Santander

La película Canción sin nombre ha ganado el premio a Mejor Película en el Picknic Festival en Santander. El festival, un evento con el audiovisual más vanguardista, celebró este año su uncédicam edición y tuvo lugar en la capital cántabra entre el 11 y el 15 de agosto.

Canción sin nombre cuenta con un gran recorrido por festivales de todo el mundo y una excelente acogida por parte de la crítica.

La directora, Melina León, cuenta la historia de Georgina, una música andida cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente. En medio del caos político de la época, Pedro Campos, un joven periodista limeño toma a su cargo la investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda.

La película llegará a las salas de cine este 2020.

SINOPSIS

Ambientada en los años ochenta, la cinta tiene lugar en plena crisis económica y auge de Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú.

LA DIRECTORA

Melina León es una directora peruana que vive en Lima y Nueva York. Estudió cine en la Universidad de Lima y en la Universidad de Columbia de New York. Su cortometraje El Paraíso de Lili, se estrenó oficialmente en el prestigioso New York Film Festival y ha sido seleccionado en más de 20 festivales internacionales obteniendo 11 premios, entre ellos al mejor cortometraje latinoamericano en el Sao Paulo International Short Film Festival.

Su opera prima Canción sin Nombre (Songwithout a name) ganó el concurso nacional de obras de largometraje de ficción otorgado por el Ministerio de Cultura de Perú, el fondo de la Jerome Foundation para la producción de este film, el apoyo del Programa Ibermedia, la Ayuda del Ministerio de Cultura de España (ICAA), así como la participación de la Televisión de Canarias.

CANCIÓN SIN NOMBRE

FICHA TÉCNICA

Directora: Melina León

Una coproducción de La Vida Misma Films (Perú) y Mgc Marketing (España). En asociación con: La Mula Producciones (Perú), BordCadre Films (Suiza)

Idioma: Español, Quechua

Año de Producción: 2019

Duración: 97 minutos

Calificación: No recomendada menores de doce años

Guionistas: Melina León, Michael White

Productores: Melina León, Rafael Álvarez, Patrick Bencomo, Michael White, Inti Briones

Coproductores: Rolando Toledo, Andreas Roald, Dan Wechsler Jamal ZeinalZade

Productores Asociados: Maria Carlota Bruno, Enid “Pinky” Campos, Tim Hobbs

Director de Fotografía: Inti Briones Música: Pauchi Sasaki Directora de Arte: Gisella Ramírez

Vestuario: Neneé Herrera

Jefe de Sonido: Ángel Fraguela

Editor: Melina León, Manuel Bauer, Antolín Prieto

Montador de Sonido: Pablo Rivas

FICHA ARTÍSTICA

Pamela MENDOZA en el papel de Georgina Condori

Tommy PÁRRAGA en el papel de Pedro Campos

Lucio ROJAS como Leo Quispe

Maykol HERNÁNDEZ como ISA

Ruth ARMAS en el papel de Marta

CANCIÓN SIN NOMBRE

PRESENCIA EN FESTIVALES Y PREMIOS

Cannes International Film Festival Directors Fortnight Munich International Film Festival Cine Vision Competition: Cine Vision Award Nouveau Cinema Montreal Film Festival International Competition: FIPRESCI Award, Jury Special Mention for Best Innovative Film Lima International Film Festival International Competition: Best Peruvian Film, Special Jury Prize for Best Film, Special mention for Best Actress, Best Peruvian Screenplay !F Istanbul International Film Festival International Competition : Inspired Award for Best Film Cine Ceara Film Festival International Competition : Awards for Best First Film, Best Film by students jury, Best Cinematography, Best Sound Design Biarritz Latin American Film Festival International Competition: Special Jury Mention for Best Film Boston Latino Film Festival International Competition: Award for Best Film International Festival of Fine Arts in Dominican Republic Award for Best First Feature Film Sydney International Film Festival Zurich International Film Festival Ghent Film Festival Santiago International Film Festival (SANFIC) New-Zealand International Film Festival Festival Internacional de Cine de Huelva. España