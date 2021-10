Un «ceviche» con el escritor Santiago Roncagliolo

Continuando con nuestro ciclo de entrevistas «Un ceviche con…», en esta ocasión conversamos con Santiago Roncagliolo, uno de los más importantes exponentes de la narrativa hispanoamericana de los últimos tiempos. La cita, al sabor de un buen ceviche, fue en uno de los restaurantes peruanos de moda en Madrid,«Piscomar By Jhosef Arias». VER VÍDEO

Tras un año y medio de pandemia (que aún no acaba) Roncagliolo regresa a Madrid y prepara viaje a Perú donde presentará su última novela «Y líbranos del mal» ( Editorial: Seix Barral).

Aunque le he entrevistado en varias ocasiones, siempre recuerdo nuestra primera conversa, allá por el año 2004, al calor de un modesto menú en un restaurante peruano enclavado en la calle Malasaña. Y aunque parezca mentira, no era un peruano/a quien dirigía el local, sino una sueca, rubia e impresionante, que de cocina peruana no sabía un colín. ¡Pero eso sí: ella estaba de muerte!. En ese entonces, Roncagliolo aún residía en Madrid y acababa de presentar su novela «Pudor».

El año 2003, tras ganar el Premio Nuevo Talento, FNAC, su carrera literaria ha sido impresionante. El 2006 fue galardonado con el Premio Alfaguara por Abril rojo; Premio White Raven, 2007; Carabela de Plata, 2010 (Periodista Digital); el Independent Foreign Fiction Prize 2011 (Londres) por Abril rojo, mejor novela traducida;y finalmente, el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor, 2013.

En un pasaje de la video-entrevista, Santiago me confiesa, tras una pregunta disparatada: «»En este momento mi sueño más loco es volver a Lima y ver a mis amigos. Llevo un año sin poder hacerlo. Entonces creo que es técnicamente un sueño loco darnos un abrazo todos, preguntarnos cómo estamos, y querernos. Hace un año y medio era algo perfectamente ordinario. Hoy se ha convertido en un sueño loco». Su sueño más loco se ha cumplido ya que en estos días se encuentra en Lima presentando su última novela y firmando ejemplares. (VER VÍDEO-ENTREVISTA)

Acerca de «Y líbranos del mal»

Es una absorbente investigación sobre un oscuro secreto familiar, una novela de formación que se lee como un thriller literario.

Todas las familias guardan sus secretos, pero algunas ocultan verdades capaces de arrasarlo todo a su paso. Jimmy cree que su vida en Nueva York es perfecta: está a punto de entrar en la universidad, su padre es el administrador de la catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama de casa. Sin embargo, cuando la abuela enferma y decide viajar a Perú para cuidarla, el contacto con las viejas amistades de su padre le abrirá una ventana hacia un pasado que ignoraba y más le valdría nunca haber conocido.

Y líbranos del mal es una novela de formación que funciona también como un absorbente thriller literario; un desgarrador viaje a los orígenes que es, al mismo tiempo, un descenso a los infiernos de su protagonista que pone sobre la mesa la cruda realidad sobre el fanatismo religioso, el abuso de poder, la pederastia y una sociedad latinoamericana conservadora que es capaz de solapar cualquier crimen con tal de mantener el statu quo.

Santiago Roncagliolo, una de las voces más reconocidas en la narrativa hispanoamericana, nos confronta con preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega? ¿A partir de qué punto el silencio nos hace cómplices y culpables? Como afirma el protagonista tan pronto comienza esta perturbadora novela: «Aquí cada quien se salva como puede»

