‘LevántateOK’ / Cárdenas acribilla a Yolanda Díaz: «Se ha cavado su propia tumba al reconocer que silenció la llegada del coronavirus»

El programa de este día 3 de diciembre de 2021 arrancaba con un descomunal estacazo del comunicador a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Cárdenas no daba crédito ante las palabras de la podemita al reconocer que ella había avisado al Ejecutivo de la pandemia por el coronavirus que se le avecinaba a España, que el gabinete sanchista había pasado olímpicamente de ella y que, al mismo tiempo, ella reconocía haber asumido la orden de estar en silencio:

Dos cosas, si es así, y lo está diciendo esta señora, el Gobierno tiene sobre sus espaldas un montón de muertos, una salvajada de muertos, y en segundo lugar, me da la sensación que de inteligencia esta mujer va bastante justita porque se ha cavado su propia tumba.

Añadía Cárdenas:

Que tú seas cómplice de algo tan macabro y tan nauseabundo de la muerte de miles y de miles de personas que vivían en España, que tú seas tan cortita, que tengas las pocas luces de decir que lo sabías y que lo silenciaste por orden del Gobierno, te ha costado tu carrera política. Es de tal salvajada que los familiares deberían ponerle una demanda al Gobierno.

Luis Balcarce, redactor jefe de Okdiario, era contundente en el juicio contra la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista:

No tengas duda de que a partir de ahora se van a reabrir causas que hasta ahora estaban cogiendo polvo en los juzgados porque lo que acaba de revelar la hemeroteca en torno a lo que Díaz ha dicho de la pandemia es gravísimo. Aquí tenemos a una ministra que quiso quedar estupenda diciendo que había avisado al Gobierno de la pandemia porque ella la vio venir y que se la tachó de alarmista.

No le quedaba duda alguna de que el objetivo de Díaz era desmarcarse del gabinete sanchista, pero no contaba con una hemeroteca que se iba a revolver contra ella:

Lo primero que hay que preguntarse es a qué viene Díaz ahora a decir esto y, sorprendentemente, desmarcarse del Gobierno y no querer quedar señalada por una gestión criminal de la pandemia. Lo que ella no se acordaba es de que hay imágenes suyas del 5 de marzo de 2020, tres días antes del 8-M, en las cuales no vemos a esta Yolanda Díaz asumir punto por punto el argumentario oficial del Ejecutivo y diciendo que ‘no está pasando nada’. Esa Yolanda Díaz estaba muy lejos de ser la que estaba mandando avisos a Moncloa sobre la peligrosidad del virus, muy lejos de aquella que estaba siendo menospreciada por el Gobierno con una guía para empresas sobre cómo abordar la pandemia.

Y recordaba Luis Balcarce el caso de Irene Montero cuando se filtró el famoso off the record en el que vino a reconocer que ella sabía que el virus ya estaba pululando por España, pero que no podía decirlo en vísperas del 8-M: