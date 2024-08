Este es ALBERTO FERNÁNDEZ, el presidente PERONISTA amigo de Sánchez, Zapatero y Maduro que pega palizas a su mujer

Un escándalo vomitivo.

Y el sucio protagonista es Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, amigo del socialista Sánchez, compañero de correrías de Zapatero en el Grupo de Puebla, mandamás peronista y ‘progre’ oficial.

Este jueves 8 de agosto de 2024, la prensa argentina ha difundido algunos de los mensajes que figuran en la denuncia presentada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, contra quien era su pareja hasta hace muy poco, el expresidente Fernández.

También salen parte de las imágenes, que se encuentran dentro del expediente de la causa judicial que Yáñez ha iniciado a comienzos de esta semana contra quien fuera su pareja durante nueve años y que es también el padre de su hijo Francisco.

Y un chat entre Fernández y la actriz en el que ella hace clara referencia a golpes que habría recibido por parte de su exnovio.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara.

Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta:

“Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedes dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y tú me golpeas físicamente. No hay explicación”.