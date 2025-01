¿Hay alguien al volante en Génova?

El Partido Popular confirma su apoyo al nuevo decreto ómnibus de ayudas sociales que pactó este martes 28 de enero el Gobierno con Junts.

«No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos sí a esta rectificación por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece».