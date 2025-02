¡Alerta pensionistas! El economista Riera pilla la última treta de Sánchez y lo cuenta todo

La charla entre el economista de cabecera de Periodista Digital y Eurico Campano fue realizada antes de una semana de lo más movida en el Parlamento con el decreto ley para arriba y para abajo que finalmente sí aprobaron a menores…

Aún así tienen validez estos comentarios de Riera:

«El ridículo es tan impresionante que por eso intentó meterlo todo juntito. Y lo de enero a los pensionistas, o es ilegal o lo podría mantener los siguientes meses incluso sin aprobación de las Cortes. Si él no ha cometido ilegalidad ahí, pues no la cometerá el resto del año y no necesita al Congreso de los Diputados… Esto por cierto ya lo dijo en el Congreso Federal del PSOE, que no iba a necesitar al Parlamento nada más que para lo necesario. ¡Y si es ilegal, que presenten la demanda en la oposición ya! Y si lo puede hacer y no lo hace es un miserable…»