«Sorteamos un baño con champú en la piscina de Pablo Iglesias»

Pases para bañarse en la espectacular piscina que Pablo Iglesias tiene en su chalet de la Sierra. Con derecho a toalla y champú.

Se me ocurrió el otro día, que salí a la puerta de la redacción a hacer una encuesta rápida sobre Iván Redondo, entre la gente que pasaba por la acera.

Algunos no me hicieron ni caso, otros se pararon para confesar que no sabían si Ivan Redondo es un futbolista, un cantante o un tertuliano de televisión y sólo un caballero respondió tajante que es el asesor que Pedro Sánchez tiene en la Moncloa.

Hubo también una paisana que al pasar y cuando le dije que era para para sacarlo en ‘La Segunda Dosis’, me contestó enfurruñada y con cara de asco que ella no quería tener nada que ver con Periodista Digital, porque era de Podemos.

Y yo, por fastidiar, cuando ya le iba, le solté que aprovechase que llega el calor y subiera a bañarse a la piscina de Pablo Iglesias en Galapagar, que, seguro que teniendo carnet de Podemos, la recibían encantada.

Pues va a ser que no. Que ni con carnet, porque estos progres son así y casi nunca coincide lo que prometen antes de llegar al cargo y lo que hacen después.