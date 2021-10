Toni Cantó: «La izquierda en España se ha convertido en la nueva Inquisición»

Estuvo dedicado a la interpretación durante treinta años y ha subido más de dos mil veces a un escenario. Pero en esta última década se ha metido de lleno en la política.

Toni Cantó fue diputado de UPyD, pasando por Ciudadanos y, a día de hoy, es Director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza Alfonso Rojo diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, afirma que las críticas que recibe en redes sociales se deben a algo bueno.

«Si no estás molestando a nadie y si no te creas enemigos es que algo no estas haciendo bien. Si no molestase me plantearía que algo estoy haciendo mal», reconoce.

A su vez, afirma que hemos asistido a la pérdida de libertades en los últimos tiempos y que en los años ochenta había mayor autonomía, «a nadie le importaba ni nadie se metía en lo que tenías que hacer, era la cota más alta de libertad».

Es por ello que reivindica el papel opresor de la izquierda que con su política correcta nos coartan, «con cualquier cosa se escandalizan, son los nuevos censores».

Señala que esta misma izquierda se ha convertido «en la nueva Inquisición», y que continuamente están odiando a todo lo que suene a la bandera española, Monarquía, Constitución o transición.

Incide Cantó en que desde el sector más progre odian el descubrimiento de América y apoyan la leyenda negra. Pero frente a eso, se está creando un nuevo movimiento en la derecha y centro derecha, un movimiento revolucionario.

Y advierte: «Como el país vuelva a caer en manos de Sánchez, nos vamos a encontrar con una situación irreversible».

Sin embargo, la flamante victoria de Ayuso en Madrid es el inicio de una gran Reconquista y tiene un efecto expansivo. Demanda que el votante de centro derecha se está cansado dela situación y está deseando que haya relevo democrático en las urnas.

La solución es clara: «Para que este país avance y sea resoluble hay que sacar a Sánchez en las próximas elecciones».