La advertencia de Samuel Vázquez ante Rojo que hiela la sangre: “Madrid, en 6 años, va a estar peor que Barcelona”

Samuel Vázquez (Mieres, 1975) es diplomado en Criminología por la Universidad de Salamanca y miembro de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en el sur de Madrid desde hace más de una década. Además, es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, autor de libros y articulista de prensa.

En los últimos años se ha dedicado a realizar estudios de modelos policiales comparados y denunciar los riesgos sobre las causas del aumento de criminalidad que no son atendidas por la política.

Es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:

“Pedro Sánchez vendería a su mujer por un plato de lentejas”

“Ya no le queda casi nada por eliminar, ha ocupado todos los poderes”

“Los viejos delincuentes tenían códigos ahora no, se han perdido todos los códigos”

“No hay vinculación entre inmigración y delincuencia, pero existe una relación directa entre inmigración ilegal y delincuencia”

“En todos los países que viven procesos de inmigración ilegal masiva ha aumentado la delincuencia”

“España va a vivir una realidad criminal que ninguna generación ha vivido, exceptuando la guerra”

“Si tienes capacidad para la violencia y no la empleas, eres pacífico. Si no tienes capacidad, eres inofensivo y en España y en Europa, hemos creado una sociedad inofensiva”

“Un Estado necesita tener la capacidad para la violencia, lo que denominan perros pastores para combatir los lobos”

“En una situación de peligro, de miedo, nadie sabe cómo va a reaccionar. Los soldados de élite lo hacen porque repiten comportamientos para enfrentar ese escenario”

“La sociedad no tiene formación en procesos de violencia”

“Desde la llegada de este Gobierno, las agresiones sexuales a niñas se han incrementado un 135%”

“Mienten con las cifras, cualquier policía de calle te dice que esto ha cambiado a peor”

“Madrid en 5-6 años va a estar peor que Barcelona porque los grupos criminales van a enfrentarse entre sí”

“Las bandas subsaharianas y magrebíes van a enfrentarse a las bandas latinas y luchan por lo mismo: el territorio y la mercancía”

“No creo que los casos de corrupción acaben con Sánchez”