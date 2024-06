Antonio Naranjo revela ante Rojo la hoja de ruta de Sánchez: “eliminar la disidencia y luego…”

Antonio Naranjo (Madrid, 1971) es un periodista español, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Es analista político desde hace 25 años y ha participando en programas de las principales cadenas de televisión nacional como Atresmedia, Mediaset y RTVE. Además de ser tertuliano en diversos programas de televisión, es articulista y responsable de investigación de El Debate y portavoz del oyente en Herrera en Cope.

Naranjo es el nuevo protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado muchas frases interesantes:

“Las cosas están muy mal, en todos los órdenes”

“España vive una crisis de identidad, económica y de convivencia”

“Sánchez pone el foco en una cosa: en lo que nos separa”

“España tiene una democracia indecente: pide explicaciones a quien debería dárselas”

“La democracia española está más cerca de Venezuela que de Francia”

“Hay una justicia para Sánchez y otra para el resto de los españoles. Por eso les va bien a los okupas, a los que malversan, a los delincuentes…”

“Pedro Sánchez es el peor presidente que hemos tenido y el peor que tendremos. Es capaz de vender su alma al diablo”

“Zapatero era una ruina económica y un sectario pero no llegaba tan lejos, tenía cierto talante. Sánchez no lo tiene”

“Pedro Sánchez va a acabar mal, está escrito”

“Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta muy clara: abolir la disidencia, perseguir a los contrapoderes e intentar eliminar el rastro de sus crímenes políticos”

“La gente vota a un partido como si fuera un equipo de fútbol. Tienen una identificación identitaria con ellos”

“Si Jack el destripador saca un voto, Sánchez pactaría con él si lo necesita”

“Sánchez está consiguiendo que sea imposible la alternativa política democrática en España. Pacta con el PP europeo pero aquí les dice que son extrema derecha”

“Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad por lo que está pasando”

“Silvia Intxaurrondo no hace entrevistas a Sánchez sino masajes con final feliz”

“Los medios de comunicación han contribuido con la ‘ceremonia del fango’ que dirige Pedro Sánchez”

“El sanchismo tiene vocación de eternizarse y convertirse en un régimen. Pero creo que Sánchez está en la antesala de su fin”

“Sánchez no tiene un plan más allá de salvar su culo, el de su mujer y el del hermano”

“La mera amenaza de Sánchez a los jueces y periodistas es indecente, lo dice todo de él”

“El ataque a la Justicia es más grave y peligrosa que la arremetida contra los medios”

“El PP tiene que entender que no puede pactar la renovación del CGPJ con Sánchez”