Dos meses del caos de Ceuta que Sánchez intenta tapar con el ‘cacao’ de Maricarmen

Vergüenza infinita.

Lo de Pedro Sánchez es una afrenta continua contra los españoles.

«Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez», publicó su lacayo Óscar Puente a los dos días de la invasión, tras la visita exprés a Ceuta del marido de Begoña para luego irse de vacaciones. Pues, tras dos meses, la situación es un auténtico caos, agravado por la inacción del Gobierno, que ha abandonado a los ceutíes a su suerte.

60 días en los que han escupido en la cara de los españoles que viven en la frontera con Marruecos al preocuparse más por los invasores y por no molestar a su rey, Mohamed VI, que por aportar soluciones y tomar medidas contundentes para aliviar la situación.

Desde los avisos del CNI desoídos, que advertían del peligro del asalto a la frontera, hasta la falta de efectivos para filiar a los invasores y poder abrir los expedientes de expulsión. Pasando por el campamento en el puerto, decir que la inseguridad es subjetiva, que no hay una crisis sanitaria desoyendo a los médicos ceutíes o el penoso baile de cifras, a día de hoy ni siquiera saben cuántas personas hay en las calles y montañas de la ciudad autónoma.

Lo de Ceuta supera todos los límites de la desidia y la ineficiencia manifiesta en estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en estos últimos cuatro años ni siquiera han presentado —ya no hablemos de aprobar— los Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo la Constitución.

Y, de repente, aparece Maricarmen.

El desahucio de la octogenaria ha sido utilizado para la politiquería más burda de una izquierda y extrema izquierda en modo campaña electoral.

Un auténtico «cacao», por utilizar la expresión de la ministra ‘risitas’ de Vivienda, que ni siquiera sabe qué aprobó el Consejo de Ministros horas antes. Con este discurso intentan, además, tapar lo que sigue sucediendo en Ceuta y que se resume en una palabra: caos.

Todo esto desenmascara a un Gobierno que no gobierna y que solo está enfocado en permanecer en el poder a toda costa. Lo que nos hace considerar que están activamente buscando un estallido social con un objetivo oscuro.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24X7’ de este miércoles, 30 de septiembre, junto al diputado de VOX en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster.