Se avecina tormenta en TVE: La defenestrada ‘Isobaras’ Mónica López vuelve a la pantalla

Se avecina una buena tempestad en TVE.

Mónica López, más conocida como ‘Isobaras‘ en los pasillos de la cadena pública, volverá a estar delante de la pantalla después de ser ‘decapitada’ al frente de ‘La hora de La 1‘.

La especialista en información del tiempo ha sido rescatada para informar de todo lo que acontezca en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Glasgow desde el 31 de octubre y que concluirá el 12 de noviembrede 2021.

‘Isobaras’, en julio de 2021, cargó duro en su despedida contra quienes criticaron su trabajo al frente de su espacio:

Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de @LaHoraTVE. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro. Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás. A los bonitos: os leo y tenéis mi corazón para cada uno. A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter.