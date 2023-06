TVE utiliza el Orgullo Gay para hacer campaña a favor de Sánchez

Durante el programa especial de ‘Gen Playz XL’ por el Orgullo en la plaza de Callao, la presentadora Inés Hernand perdió los papeles y empezó a realizar campaña a favor del PSOE-Sumar. En concreto, se pronunció sobre qué espera de las próximas Elecciones Generales.

Al despedir el programa, la presentadora se alineó con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, pero acabó transmitiendo sus pensamientos políticos desde una cadena abierta para todos los sectores de la población española.

«Los buenos siempre ganan, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales», decía la presentadora para despedir la transmisión, que se emitía en la plataforma digital de RTVE, Playz.

Para celebrar el Orgullo LGTBI Gen Playz XL desplegó un escenario y realizó el programa en directo desde la plaza de Callao de Madrid. En el evento hubo invitados como los tiktokers Carla Flila y Rubén Avilés, la periodista y productora Valeria Vegas, la intérprete Sharonne y el periodista Juan Sanguino, además de actuaciones como las de Sharonne, participante del Benidorm Fest 2023, Varry Brava, participante del Benidorm Fest 2022, Rocío Saiz y King África.

Otros casos

Hernand, que también es uno de los reclamos de la televisión pública en el Benidorm Fest, continuó defendiendo que «tenemos que hablar con franqueza y dejar de titubear». Previamente había moderado una tertulia con la creadora de contenido Carla Flila, la cantante Sharonne, el activista Rubén Avilés y los periodistas Juan Sanguino y Valeria Vegas.

En ese mismo programa en directo, Hernand ya había arrancado con otro mensaje político, en esta ocasión con la campaña de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como objetivo: «Estamos celebrando precisamente la fiesta de la libertad. De la libertad con mayúscula, no la libertad de la cerveza».

No es la primera vez que Hernand deja claras sus preferencias políticas, pero el Partido Popular denuncia que éstas se produzcan al amparo de la televisión pública a menos de un mes de las elecciones. «Han convertido a RTVE en PSOE TV. Vergüenza», han criticado las Nuevas Generaciones del Partido Popular, en un mensaje acompañado del vídeo con las palabras de Hernand.

La traición de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ‘traicionó’ a Pedro Sánchez durante la conmemoración del Orgullo LGTBIQ+.

A pesar de que el presidente del Gobierno lleva las últimas semanas intentando marcar distancia con la ministra de Igualdad por la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’, ahora toda la estrategia de Moncloa tambalea por el inesperado apoyo del expresidente del Gobierno a la pareja de Pablo Iglesias durante la entrega de los premios Arcoíris.

Si bien ningún miembro socialista del Ejecutivo acudió a la entrega de los galardones, Zapatero sí rompió con las órdenes de Ferraz y se sumó a otros líderes de Podemos: la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge.

A diferencia de años anteriores, tampoco acudieron las actuales figuras de Sumar, como son la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz o el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Un vacío en toda regla para una Irene Montero que sigue demostrando que, desde su veto en Sumar, sigue quedándose muy sola.

Si la sola presencia de Zapatero en el evento sacudía la estrategia electoral del PSOE, sus palabras no fueron tampoco de ayuda para los intereses de Moncloa, ya que el exlíder socialista no dudó en presumir: “Este Ministerio de Igualdad me gusta”.

Un afirmación que lanza tras conocer que la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’ benefició a más de 1.100 agresores sexuales y violadores con reducciones de penas. Sin olvidar que, a pesar de la millonaria inversión, el ministerio de Montero no ha sido capaz de mejorar los datos de violencia machista o que impulsó una polémica ‘Ley Trans’ que genera más contras que beneficios.

Además, Zapatero aprovechó para lanzar una pullita a Sánchez por su ‘amnesia’: «Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero, por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar».

