Perdiguero desvela la cara oculta de la regularización masiva de inmigrantes de Marlaska: «Otra más del ministro del bulo del c*lo»

Es un auténtico escándalo.

Otro más del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en este caso particular, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La regularización masiva de inmigrantes que anunció y que tasó en medio millón tiene todos los visos de salirse de madre.

Las estimaciones elaboradas por la Policía Nacional manifiestan que la cifra es mucho mayor que la que ofreció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según un documento al que ha tenido acceso ‘Código 10‘ (Cuatro), la situación no es tan ideal como la que se pintó desde La Moncloa:

La estimacion realizada por esta Comisaría General es que, de manera directa, pudieran beneficiarse aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros. Dicha cifra se traduce en un 250% de la estimación queel Minsiterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estimado y plasmado en documentos oficiales publicados en su página web.

Este informe interno, que cuenta con un sello del ministerio del Interior y de la Policía Nacional, añade además el conjunto de migrantes que vengan desde otros países del Espacio Schenguen -unos 250.000-; los movimientos de desplazamiento de inmigración marítima -máximo 12.000- y el incremento de inmigración aérea directa -unos 45.000-.

En total, según esos cálculos, 1.657.000 personas migrantes podrían solicitar la regularización, una cifra que marca distancia con respecto a la anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alrededor de los 500.000.

Exclusiva | Un informe policial alerta de las cifras reales de migrantes que se pueden acoger a la regularización masiva: todos los datos https://t.co/AH0EcCMSrt — Código 10 (@Codigo10tv) March 25, 2026

#EXCLUSIVA | El informe de la policía que desmiente a Marlaska: «Puede favorecer la regularización de elementos potencialmente terroristas y vinculados al crimen organizado». 🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

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Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, se mostró contundente:

Ni han hecho caso ni se han comunicado. A fecha de hoy no sabemos quién va a hacer la regularización, quién va a comprobar los antecedentes penales, quién va a comprobar la documentación, si es falsa o verdadera. No sabemos todavía nada. Por tanto, esta documentación que tenéis vosotros, los policías operativos en la calle no la sabemos, no la tenemos. Y no sabemos aún quién lo va a hacer. Por tanto, lo saben los grupos parlamentarios, los grupos políticos, pero la policía, que somos los que tenemos que hacerlo, no lo sabemos. Esto no es ni medio normal. Ya advertimos aquí, en su momento, que el Centro Nacional de Inmigraciones y Fronteras advertía de que podía elevarse la cifra a 1.150.000 hace un mes, más o menos.

Le cuestionaron por los ataques de Marlaska a quienes pusieron en duda que solo fuera a ser medio millón los regularizados y la respuesta no pudo ser más esclarecedora: