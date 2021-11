El vídeo que vuelve a dejar por mentirosa a la socialista María Chivite: «Pactar con Bildu es una línea roja»

Lo ha vuelto a hacer.

Y está claro que hasta las elecciones autonómicas de mayo/junio de 2023 el PSOE navarro, con María Chivite a la cabeza, no va a tener ningún tipo de escrúpulos para pactar con EH Bildu los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral y así asegurarse la continuidad de la legislatura.

La presidenta de Navarra alcanzó el 6 de noviembre de 2021 un acuerdo con la formación de Arnaldo Otegi para que esta respalde las cuentas autonómicas para el ejercicio de 2022.

Bildu saca a cambio de su ‘sí’ a las cuentas unas partidas de 10 millones de euros y otros 3,4 millones en inversiones que serán decididas por el partido de Arnaldo Otegi durante la tramitación de las cuentas en el Parlamento de Navarra.

Por ejemplo se destinarán 910.000 euros para fomentar el aprendizaje del euskera.

E igualmente, el Ejecutivo navarro impulsará los mecanismos necesarios para que el canal ETB3 de la Televisión vasca en euskera, dirigido a niños y jóvenes, se pueda ver en toda la comunidad foral.

Sin embargo, a Chivite le va a perseguir de por vida su propia hemeroteca porque esto es lo que decía en 2019 sobre Bildu, un par de meses antes de celebrarse las elecciones del 26 de mayo de ese año:

A ver. Yo he dicho que con Bildu el Partido Socialista no va a pactar. Y ese es un compromiso mío que lo he hecho público y que lo seguiré haciendo público. El Partido Socialista no va a pactar con EH Bildu