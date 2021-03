Pablo Iglesias en Tik Tok: «Hipócrita, farsante, fanfarrón…»

El tipo es un genio y sus letras, obras de arte.

El rapero cubano Marichal, un perfecto conocedor de la lacra del socialcomunismo, se ha hecho viral en las redes con sus temas contra Pablo Iglesias.

El cantante conoce a la perfección al líder de Unidas Podemos y todas su contradicciones.

Marichal destaca especialmente como al aún vicepresidente segundo del Gobierno de España le molesta sobremanera que le lleven la contraria y como su respuesta es bloquear al discrepante.

El tema ‘Coletas’ se ha popularizado tanto que, a pesar de ser de octubre de 2020, sigue corriendo como la pólvora por redes sociales.

Tanto es así que un fragmento del tema íntegro que está en Youtube lo está petando en Tik Tok

LA LETRA

En Twitter el coletas, Pablo Iglesias, me ha bloqueado,

Parece que mi tema ‘Dimisión’ le ha molestado.

No soportó que yo le haya desenmascarado.

Qué tonto, pensar que con bloquearme me ha callado.

Pablito ha mostrado su instinto dictatorial,

si dependiera de él no existiría red social,

expropiaría las cuentas de usuarios una por una

para que nadie le cuestione, ni le haga crítica alguna.

Si por el coletas fuera todo el que le criticara, lo encerrara,

y luego la llave botara.

Pero viendo que el tío es super fan del Che Guevara,

no dudara que en vez de prisión lo fusilara.

A Pablo no le gusta que le saquen en la cara,

que es hijo de un terrorista porque en seguida se enfada.

Nos quiere hacer pensar que su papá no ha hecho nada,

y que de sangre no tiene las manos embarradas.

A Pablo le molestan tantas cosas,

odia que le pregunten cómo obtuvo su mansión lujosa.

No quiere que diga que su partido ha sido financiado con dinero de procedencia dudosa.

‘Coletas’ y su esposa, los modernos socialistas,

les encanta vivir bien al modo capitalista.

¿De dónde sacan tanta pasta? Seamos realistas.

Pablito es financiado por el régimen chavista.

Periódicos, revistas y medios independientes,

lo ha querido censurar el narco vicepresidente,

le molesta que sea descubierto cada vez que miente.

Qué mal le cae la prensa libre a todos estos delincuentes.

Él quiere que la gente acepte todo lo que dice,

meterle el comunismo a España en sus narices.

Le duele que venga un cubano y la cola le pise.

Yo dejaré que a los españoles utilice.

Coleta dice que el capitalismo no es la solución,

porque se basa en egoísmo y la explotación.

Coleta dice que ser rico es malo que contradicción,

un Comunista viviendo en una mansión

Coleta me anotó en la lista de usuarios bloqueados.

El hijo del terrorista se siente enojado.

Coleta esta molesto al verse desenmascarado,

Así reaccionan todos estos descarados

A Pablito, el tuitero revolucionario,

le invité que fuera a visitar mi vecindario,

para que disfrutara de los apagones diarios,

para que vea cómo se vive con un mísero salario.

Le quise mostrar los abundantes basureros,

que decoran de punta a punta mi país entero.

Le invité en verano para que sienta encima un agua cero,

A través de un techo lleno de agujeros.

Invité a ‘coletas’ a que pasara un mes entero

sin lavar la ropa y sin que se quejara.

Que se bañara con agua sucia sin que protestara,

para que un socialismo en tiempo real probara.

Le quise mostrar la libreta de racionamiento,

para que tenga que comprar cuando le toque el alimento

Yo dije: «Guau, Pablito se pondrá super contento y de regreso

a España seguro que extraña esos momentos».

Le invité a hacer cola para comprar pollo para un mes,

y de ese pollo comerían otros tres.

Pensé que un socialista como él no dudaría,

y se iría para cuba ya que tanto ama a Fidel.

Resulta ser que en vez de llenarse de emoción,

en vez de contestarme y aceptar mi invitación,

En Twitter me bloqueó dejando clara su intención,

prefiere hablar de socialismo desde su mansión.

Pablo no quiere que le falte su buen vino,

su aire acondicionado, su piscina y platos finos.

Proclama que es malo es capitalismo,

pero su modo de vida, lo contrario que profesa su marxismo.

Hipócrita, farsante, fanfarrón, falso patriota.

Pablito, el comunista, no soporta la derrota.

No soporta que le escupan la verdad en su carota,

Que se joda, voy a reventarle las pelotas.

Coleta dice que el capitalismo no es la solución,

porque se basa en egoísmo y la explotación.

Coleta dice que ser rico es malo que contradicción,

un Comunista viviendo en una mansión

Coleta me anotó en la lista de usuarios bloqueados.

El hijo del terrorista se siente enojado.

Coleta esta molesto al verse desenmascarado,

Así reaccionan todos estos descarados.