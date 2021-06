Arrimadas se cae del caballo sanchista: «Si Casado presenta una moción de censura, la apoyaré»

Le ha sucedido lo mismo que a Saulo camino de Damasco.

Inés Arrimadas, después de sus acercamientos y apoyos a la coalición socialcomunista de PSOE-Unidas Podemos, ahora se cae de ese caballo y está dispuesta a respaldar una hipotética moción de censura del Partido Popular a Pedro Sánchez.

La presidenta de Ciudadanos, en una entrevista este 27 de junio de 2021 en el diario El Mundo, intenta enmendar errores cometidos con sus apoyos puntuales al sanchismo, aunque lo hace endilgando la culpa a dirigentes que ya no están.

Arrimadas afirma que ella solo se hace responsable de las decisiones tomadas en el partido desde que ella es presidenta y, por tanto, echa el ‘muerto’ a Rivera de que en 2019 no se llegase a un acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE, con 123 escaños, y Ciudadanos, con 57:

Yo le hablo de la etapa en la que yo soy presidenta. Cuando llegan los presupuestos, yo le demuestro a España que Sánchez tenía dos caminos abiertos: uno, el de la centralidad con nosotros; y otro el del separatismo con Bildu y ERC . Sánchez elige a la patulea de separatistas. Yo he hecho mi trabajo, que es demostrarle a todo el mundo, también a los socialistas de buena fe, que Sánchez excarcela etarras y golpistas no porque no tenga otra opción, sino porque quiere.

Entiende Arrimadas que la situación en la que ahora se encuentra Ciudadanos es salvable, a pesar de que las encuestas les están dando de 1 a 3 diputados y de que en parlamentos autonómicos como Madrid se ha quedado sin representación:

Ciudadanos es un partido imprescindible, el único liberal de centro. Y lo vemos en las decisiones del PP en determinados temas, como recurrir ahora la ley de eutanasia. Hay muchos votantes del PP que no entienden que la obsesión del PP sea ahora mismo atacar a Cs en vez de atacar al Gobierno. De hecho, le digo más, si Casado ahora presenta una moción de censura contra Sánchez, yo la apoyaría. Hay que hacer en la vida cosas desde la política aunque no se lo merezca el que tienes al lado. Tienes que pensar en qué se merecen los ciudadanos.

Aunque no lo dice abiertamente, Arrimadas cree que PP y Ciudadanos deben formar un frente común frente al sanchismo:

No obstante, Arrimadas niega que ella se haya echado en brazos de Sánchez, a pesar de hechos tan concretos como la famosa moción de censura en Murcia que, a la par, iba a desembocar en un movimiento igual en Madrid que, con mucho tino, desactivó Isabel Díaz Ayuso disolviendo la Asamblea:

Es que no llegamos a pactar con Pedro Sánchez. O sea, es que niego la mayor… No me arrepiento de la moción de censura en Murcia, porque era una cuestión de corrupción. El error es no haberlo explicado bien.