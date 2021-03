Pablo Cambronero, otro diputado que abandona a Arrimadas: «Dije no al sanchismo y lo mantengo»

Inés Arrimadas ha convertido Ciudadanos en un Titanic.

El partido naranja se chocó de bruces un 10 de marzo de 2021 con el iceberg que supuso la moción de censura en Murcia y desde entonces no ha hecho más que entrar agua por todas las vías.

La formación ha pasado a ser un sálvese quien pueda.

Este 17 de marzo de 2021 ha abandonado a la presidenta de Ciudadanos el diputado Pablo Cambronero, quien ha optado por solicitar su ingreso en el Grupo Mixto.

En una carta en el que agradece el trabajo desplegado a lo largo de estos meses en la fuerza anaranjada, no ahorra críticas a la deriva sanchista a la que la líder del grupo parlamentario había empujado al partido.

Cambronero asegura que la decisión no ha sido nada sencilla:

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) March 17, 2021

Subraya el ya exdiputado naranja que él entró en las listas con un compromiso firmado y que piensa cumplirlo, aunque no sea ya bajo las siglas de Ciudadanos:

Mi único objetivo es defender todo aquello que siempre he defendido en libertad, y es lo que voy a hacer el tiempo que me quede en política. Firmé un compromiso con un programa electoral y ese contrato no lo voy a incumplir.

Asimismo rememora que él no va a traicionar los principios que siempre antepuso Albert Rivera:

Albert Rivera prometió a los ciudadanos no pactar con el Pedro Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu. No puedo pertenecer a un partido, mejor dicho, ponerme a los órdenes de la dirección de un partido que en plena pandemia dedica su tiempo a realizar estas estrategias o pactos que no comparto. No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto.

Asegura que visto lo sucedido en la reunión del 15 de marzo de 2021 en la sede de Ciudadanos, no le cabe la menor duda de la deriva sanchista que ha tomado la formación:

Ya dimití de mi condición de consejero general de Ciudadanos, al ser consciente de que visto lo visto no podría cambiar absolutamente nada en una estrategia y un giro ideológico hacia la izquierda que hace tiempo no comparto. Las decisiones tomadas este lunes de no cambiar nada y que todo siga igual es el claro ejemplo de la deriva sanchista que ha tomado Cs.

E insiste en que no piensa hacerle el caldo gordo a Arrimadas en su acercamiento al presidente del Gobierno: