Este es el onceavo diálogo autor-editor, esta vez para celebrar la terminación de la segunda serie.Tiene 18 episodios con un total de 10.546 páginas y con el título de ‘Una transición de nunca acabar’ cubre el período de 1976-1999. Estos son los títulos y los años en que trascurre cada uno:

12º.- Difíciles comienzos (1976)

13º.- Sin ruptura (1976)

14º.- No habrá república (1977)

15º.- A votar (1977)

16º.- Doña Constitución (1978)

17º.- Misión cumplida. O no (1978-1979)

18º.- Terror al cubo (1979)

19º.- Antes del gran susto (1980)

20º.- Un lunes de febrero (1981)

21º.- El Rey coge el timón (1981)

22º.- ¡Felipe, Felipe! (1982)

23º- Puños y rosas (1983)

24º.- Consolidando el juancarlismo (1984-1985)

25º.- Al desencanto de cabeza (1985-1987]

26º.- Lo de Hipercor y mucho más (1987- 1989)

27º.- ¿Se pierde el rumbo? (1989-1991)

28º.- Efímeros logros (1992-1993)

29º.- Y persistentes lacras (1993-1996)

30º.- Alternancia (1996-1999)

Lucas Pellicer.- Bueno, felicitaciones, lo hemos conseguido.

José Catalán Deus.- Sí, que alivio. Estos días de asueto me siento raro, como si me faltara algo.

LP.- Síndrome de abstinencia.

JCD.- Algo así, es posible. Han sido siete años intensos, sin parar ni un solo día aunque haciéndolo compatible con la vida cotidiana y el también exigente trabajo en la Guía Cultural. Recuerdo que en 2018 yo estaba tan ufano habiendo publicado otra edición corregida y aumentada de la primera serie (ver nuestra reseña) que pensaba en dos o tres años tener liquidado el conjunto de la Crónica. Iluso de mí: han pasado no tres sino siete y aún me queda la tercera serie… Tendré que recurrir a la ayuda de la inteligencia artificial, la única capaz de terminarla.

LP.- ¿La temida IA, hablas en serio?

JCD.- Casi… sería todo un experimento, un colofón abracadabrante, desconcertante, pasmoso, insólito. Llevo días dándole vueltas. En estos momentos tengo un borrador de 400 páginas, 1500 fragmentos, algunos muy largos y trabajados, para ir incluyendo en el borrador, y no sé cuántos materiales de referencia. En el esquema provisional me planteo una introducción general al período 2000-2014, y al menos seis episodios temáticos dedicados al 11M, la disolución de ETA, el procès catalán, el boom de la corrupción, los pecados del emérito y el surgimiento de los nuevos partidos pretendientes a romper el bipartidismo. Yo le paso todo el material, ella me entrega una primera versión y yo la corrijo y remato. Firmaríamos conjuntamente y nos repartiríamos la fama eterna.

LP.- Oye, me preocupas, empiezas a alucinar, vas a tener que volver a visitar al doctor Rivera, el que te ayudó con la depre al volver a España.

JCD.- Más discreción, Luquitas, que nos están leyendo.

LP.- Es verdad, vayamos al tema. ¿Cómo podemos animar la venta?

JCD.- Difícil, tiene intrínsecas dificultades… Una es el precio, que no me atrevo a calcular pero que debe andar por más de 300€ el total de los 19 episodios aunque la edición digital no llega a 100. Otra es que se necesitarían dos años para leerla a una hora diaria… Solo es viable para instituciones como bibliotecas o centros educativos, o como lujazo ostentóreo en salones privados en vez de un grabado de Picasso…

LP.- Yo creo que hay lectores, si no fuera así, no la publicaría. Lo que pasa es que hay que encontrarlos, no todos se dejan contentar con novelas supuestamente históricas más o menos fantasiosas, hay quien quiere saber qué ocurrió de verdad. Si me lo permites, voy a recordar los contenidos de los episodios de esta segunda serie. Por si a alguien le motivan. Por si usted o usted o usted se decide a empezar por alguno: el orden de los factores no altera el producto.

-12º. ‘Difíciles comienzos’

Nos coloca en la pre-Transición, el agotamiento del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, el plan de Fernández Miranda de transformar el franquismo, la crisis interna del FRAP y el surgimiento del GRAPO, junto al abandono del Sahara, los sucesos de Vitoria y Montejurra, y la creación de la Platajunta. Veremos toda la operación de relevo del presidente del gobierno y la escisión amarga y violenta de los frapistas enfrentados a una nueva época a la que no se adaptarán. Todavía no cambia nada en apariencia, pero los cimientos del viejo régimen se cuartean.

-13º. ‘Sin ruptura’

Cubre los acontecimientos de la segunda mitad de 1976 en cinco capítulos: El relevo del GRAPO – ‘Pertur’ frente a ‘Apala’ – El último espadón – Primer aniversario de los fusilamientos – Iniciando el tránsito – Del ‘Papel’ al ‘Cromo’. El año terminará con la monarquía asentada y la oposición a la defensiva. La Reforma gana a la Ruptura. Veremos la desaparición de Eduardo Moreno

‘Pertur’; las promesas incumplidas de Suárez a los militares; la muerte de Mao; la crisis del FRAP; la llegada de Gutiérrez Mellado al gobierno; el referendo que dará paso a la democracia… Es el inicio de la Transición.

-14º. ‘No habrá república’

Comienza con una semana negra que hace temer lo peor, pero terminará bastante mejor de lo esperado. Llega el secuestro y rescate de Oriol y Villaescusa, la legalización del PCE, la aceptación por la oposición del calendario de reformas, y la aceptación por el gobierno de las exigencias de la oposición, así como el surgimiento de El País, y todos los preparativos para

que el 15 de junio tengan lugar las primeras elecciones democráticas. Desfilan acontecimientos tremendos como los cinco asesinatos de Atocha, el accidente aéreo de Los Rodeos y el horrible asesinato del empresario Bultó por separatistas catalanes.

-15º. ‘A votar’

Llegamos a las primeras elecciones democráticas gracias al acuerdo entre gobierno y oposición y una completa y generosa amnistía general. El FRAP se eclipsa, vuelve Tarradellas, comienza la movida cultural… Y se retira Fernández-Miranda, quizás la persona a la que más deba Juan Carlos I su reinado. Sus cinco capítulos se titulan: Eclipse de Torcuato – Adolfo y Felipe

se fuman un pitillo – Los maoístas contra Mao – Todos amnistiados – ¡Ja sóc aquí! – Kaka de Luxe.

-16º. ‘Doña Constitución’

Relata cómo se fragua la ansiada ley suprema, con un embarazo largo y un parto fácil, mientras la Convención Republicana heredera del FRAP se disolverá sin pena ni gloria. Se asienta la monarquía constitucional, pero tendremos que titular esta segunda serie ‘La transición de nunca acabar’. El GRAPO comienza a dar disgustos serios a la nueva democracia. En la cafetería

Galaxia, Tejero ya está pensando en lo que luego será el 23-F. Morirá en horribles circunstancias el preso Agustín Rueda y matarán en venganza a Jesús Haddad, el director de las prisiones… Ah, y ese año nacerá Pablito, el único hijo de un antiguo frapista, que décadas después llegará a vicepresidente del gobierno.

-17º. ‘Misión cumplida. O no’

Su título hace referencia a la paradoja de que nada más culminar formalmente la Transición, con una Constitución refrendada y elecciones generales y municipales cumplidas, no pocos comenzarán a dudar de lo conseguido. Esta centrado en la primera mitad de 1979 y en sus páginas se suceden entre otros hechos relevantes, la voladura del dirigente etarra

‘Argala’ en venganza por el magnicidio de Carrero Blanco, la irrupción de un violento Frente de la Juventud de signo antagónico al FRAP, y la segunda victoria electoral de Suárez. Entre los ocho mil alcaldes y 50.000 concejales elegidos democráticamente, el viejo profesor Tierno se aupará sobre la joven movida madrileña.

-18º. ‘Terror al cubo’

Describe la inusitada dimensión que los intentos de desestabilizar la monarquía parlamentaria alcanzan a finales de los años setenta, marcada por la conmoción causada por dos tragedias, la de la cafetería ‘California 47’ y la del hotel ‘Corona de Aragón’, pero también por los primeros traspiés de Adolfo Suárez, el afianzamiento de Felipe González al frente del PSOE, y la

irrupción de los nacionalismos vasco y catalán. Mauritania se retira del Sahara dejando a Marruecos y al Polisario frente a frente, y Enver Hoxha se alza contra la memoria de Mao rompiendo la Internacional de los prochinos. A finales de año, la fuga de cinco grapos presos revive su amenaza.

-19º. ‘Antes del gran susto’

Veremos cómo desde la oposición y desde su mismo partido muchos conspiran contra Suárez buscando un timonel o un cirujano que corrija la deriva del país. Así empieza a perfilarse la Solución Armada y se vivirán unas tormentosas vísperas del acontecimiento que marcará varias décadas. Llega la hora de Jordi Pujol y el PNV inaugura una hegemonía de cuatro décadas,

mientras el grupo Pink Floyd derriba ‘El Muro’ y Hasán II amuralla el desierto. Albania se enroca y China cambia de rumbo, mientras en ETApm se anuncia crisis y llega el final de la ultraderecha radical. Es justo antes del gran susto, el 23-F.

-20º. ‘Un lunes de febrero’

Al 23-F se consagra este episodio, iniciado con la forzada dimisión de Suárez y la promoción de Armada, los dos antagonistas que pugnan por el favor del Rey. Quienes conspiran para dar un golpe de timón conservador improvisan un plan, pero carecen de visión conjunta. A media tarde, Tejero al mando de varios cientos de guardias civiles se apodera del Congreso con los diputados y el gobierno reunidos en sesión plenaria; con esa disculpa, Milans del Bosch saca los tanques a la calle en Valencia. Y apoyado en ambos jaques, Armada intenta crear un gobierno de coalición PCE-PSOE-UCD-AP por él presidido; pero Tejero quiere a toda costa una junta militar. Tras siete horas de incertidumbre, un mensaje televisado del Rey confirma que el intento ha

fracasado. A la mañana siguiente, Tejero pactará su rendición. El 23-F ha terminado.

-21º. ‘El Rey coge el timón’

Se inicia tras el 23-F con el rey Juan Carlos emergiendo como el timonel de pulso firme que muchos estaban reclamando. Relata la resaca posterior, la represión de los sospechosos y la adhesión generalizada del país en torno a su persona. El PSOE se afianza mientras el gobierno de Calvo-Sotelo sufre los sucesivos desgastes del caso Almería, el síndrome del aceite tóxico y el asalto

al banco Central. ETApm dice agur a las armas y los grapos matan y mueren en una ofensiva desesperada; el Manifiesto de los 2300 denuncia la imposición lingüística del catalán en Cataluña; y los frapistas sufren otra grave crisis que precede en pocos meses a la de su admirada Albania, donde la ruptura con China va acompañada del suicidio del primer ministro y la

última purga del dictador Hoxha. La Causa 2/81 está lista para que al año justo del gran susto los implicados sean juzgados.

-22º. ‘¡Felipe, Felipe!’

Transcurre íntegro en 1982, un año clave en el último medio siglo, no solo por la llegada al poder del PSOE sino por culminarse aparentemente la transición desde el franquismo. Se celebra el consejo de guerra contra los 33 imputados de rebelión por el 23-F mientras aparecen otras utopías espirituales y verdes que atraen a revolucionarios impenitentes como ‘Ricardo Acero’. Los etarras de la fracción militar y los grapos -aunque la policía consiga abatir a su jefe Martín Luna- siguen sembrando el terror. CalvoSotelo será presidente solo veinte meses, pero meterá con urgencia a España en la OTAN; Suárez crea el CDS, dimite Carrillo y se legaliza el aborto. Se forja la armadura mediática del Rey y se inicia el culto a don Jesús del Gran Poder,

el hombre que controla el diario que junto al monarca y al PSOE formará la columna vertebral del nuevo régimen. En la Albania venerada por los prochinos, Enver Hoxha elige sucesor y realiza su última y quizás más cruel purga. En España, el nuevo gobierno indulta a los últimos comandos frapistas. Y nace el felipismo -un largo ciclo de una docena de años- con una suave

vuelta a la tortilla que iremos viendo en el siguiente episodio.

-23º. ‘Puños y rosas’

Incluye los capítulos 129 al 134 de la Crónica, y transcurre íntegro en 1983. La expropiación de Rumasa y la creación de los GAL marcan el estreno del largo periplo socialista, junto al fuerte aumento de las sentencias del 23-F por parte del Tribunal Supremo. Irrumpen Los Verdes en el panorama político y la heroína causa estragos entre la juventud influyendo en un aumento

notable de la inseguridad ciudadana, mientras la extrema izquierda enarbola la bandera anti-OTAN.

-24º. ‘Consolidando el juancarlismo’

Transcurre entre 1984 y 1986, el tiempo en el que se consolida el juancarlismo, una monarquía de republicanos en torno a un monarca muy particular que contará con un eficaz valido, Felipe González, que tras el malentendido de Banca Catalana dejará a Jordi Pujol convertirse en virrey de facto en Cataluña, mientras queda atada y bien atada (hasta que se desate en nuestros días) la versión oficial de la Transición. Habrá que hacer sitio a las rebeliones del Sendero Luminoso peruano, las guerrillas colombianas y los zapatistas mexicanos junto a la evolución de los terrorismos nuestros: ETA, GAL y GRAPO. Con la revelación del dinero alemán que había financiado al PSOE en la Transición, llegará el primero de la interminable serie de escándalos de las siguientes décadas; fallecerá Enver Hoxha, el padrino internacional de los frapistas españoles, y ocurrirá algo impensable, a

Santiago Carrillo le expulsan del PCE. Son los capítulos 136 a 143 de esta Crónica.

-25º episodio. ‘Al desencanto de cabeza’

Llegando hasta mediados de 1987, refleja la progresiva desilusión de la ciudadanía ante el incumplimiento de las promesas electorales, y la constatación de que la Transición se ha estancado sin culminar. Había sido el título de una película, pero el desencanto se generaliza en las izquierdas y se une al pesimismo de las derechas. El período está dominado por el ajustado

y discutido refrendo a la OTAN y la consolidación del PSOE como la fuerza básica del nuevo régimen. Mientras el príncipe Felipe asume su papel de heredero al trono, el país sufre la ofensiva de ETA más allá de sus reductos

vascos, y no se consigue atajarla.

-26º episodio. ‘Lo de Hipercor y mucho más’

Incluyendo los capítulos 150 a 155, transcurre entre 1987 y el cambio de década. Le da título ese inolvidable atentado, pero por él desfilan muchos otros importantes asuntos como el triunfo fugaz de Mario Conde y el nacimiento del Partido Popular, la detención de Amedo y los últimos coletazos del GAL, el inicio de la larga huelga de hambre de los GRAPO y el

Pacto de Ajuria Enea, las andanzas del Hermanísimo y los fallecimientos de ‘La Collares’ y ‘La Pasionaria’, sin olvidar los ecos de la matanza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín.

-27º episodio. ‘¿Se pierde el rumbo?’

Comprende los capítulos 156 a 168 y reconstruye los acontecimientos más importantes en los primeros años noventa del pasado siglo con la impronta de que la Transición ‘de nunca acabar’ está perdiendo el rumbo. Indicios claros resultan la trama de financiación ilegal y las disensiones internas en el partido que va a cumplir una década en el gobierno, así como los primeros

escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos. La extrema izquierda se diluye y dentro de ella agonizan los supervivientes del FRAP, mientras el terrorismo no deja de golpear a pesar de que caiga el comando etarra más peligroso y los presos grapos sean derrotados en su larga huelga de hambre. El control de los medios de comunicación se hace clave para conservar o

llegar al gobierno, mientras el narcotráfico se afianza en Galicia. Cuando Bush y Gorbachov se citen en Madrid, Irak ha sido ya duramente castigado por invadir Kuwait, mientras Albania, el último reducto comunista en Europa, inicia una difícil transición; y Ucrania, una independencia que tres décadas después vivirá una terrible guerra.

-28º episodio. ‘Efímeros logros’

A lo largo de los capítulos 169 a 181, está centrado en 1992, el año de la confirmación de España en el panorama internacional, de la constatación interna y externa de que el vericueto de transición a la democracia ha sido todo un éxito, y de que el país está consolidado. Es el año de los JJOO en Barcelona y de la Expo en Sevilla, de Madrid capital europea de la cultura, del

quinto centenario del Descubrimiento y de la cumbre iberoamericana que le acompaña. El triunfalismo imperante se verá acompañado por el logro de acallar al terrorismo. Todos logros efímeros, pues en pleno cénit del reinado de Juan Carlos I ya surgen graves síntomas de deterioro. Pero todavía el monarca es intocable y Felipe González ganará sus cuartas elecciones.

-29º episodio. ‘Y persistentes lacras’

El título de este episodio enlaza con el del anterior, porque después de los efímeros logros afloraron las persistentes lacras que una transición de nunca acabar no conseguiría superar. Este episodio -capítulos 182 a 193 de nuestra crónica- es denso, muy denso, se lo advertimos, porque son los años del derrumbe del felipismo, de un terrorismo refinado por parte de ETA y

GRAPO, de una crisis seria que presagia la inevitable alternancia en el gobierno de la nación, y de un contexto internacional que se llama Bosnia, Ruanda y sectas milenaristas que preparan el confuso cambio de milenio.

-30º episodio. ‘Alternancia’

Con este episodio termina la segunda serie de esta Crónica, en el tránsito de siglo y de milenio. Cubre el período 1996-1999 en trece capítulos, del 195 al 207: Funcionó la pinza – Segunda transición – Privatizaciones y fútbol – El Cesid

contacta al Grapo – Sogecable, choque frontal – Albania y China – Sectas apocalípticas – Rescate memorable – Y a los diez días – Tres verdugos y un chivato – Pedro José y Exuperancia – Bombardear Belgrado – De Ajuria Enea a Lizarra – Condenas e indultos – Otro siglo, tercer milenio.

El largo periplo presidencial de Felipe González termina entre escándalos y crispaciones; Aznar le reemplaza en aras de una segunda transición, pero no consigue acabar con el predominio ideológico y cultural del Grupo Prisa. El probo funcionario Ortega Lara es rescatado de las garras de ETA que responde con su acción más depravada, la ejecución a cámara lenta del joven concejal Miguel Ángel Blanco. Los separatistas vascos forman bloque mientras culmina el castigo judicial al GAL. El siglo XXI y el tercer milenio llegan entre predicciones utópicas y catastrofistas.

JCD.- ¡Bah! Así no vas a convencer a nadie de gastarse 200-300 pavos en toda la serie, ni siquiera 10-20 en un episodio. Deja que les diga lo que opina Perplexity, el motor de respuestas de IA, cuando le preguntas: ‘quién es José Catalán Deus’, como he hecho yo hace unos días:

‘La trayectoria profesional de José Catalán Deus en el periodismo y la escritura es extensa y diversa, abarcando más de cinco décadas y múltiples géneros y soportes. Es editor de la Guía Cultural de Periodista Digital, donde ha publicado más de un millar de críticas de arte, ópera, danza y teatro. Ha trabajado en casi todas las facetas del periodismo: diseño, información económica y política, dirección, reporterismo, informes de investigación y crítica cultural. Es autor de una docena de libros que abarcan géneros como la novela, el ensayo, la crónica histórica y la poesía. Entre sus títulos más destacados se encuentran:

El Príncipe del Renacimiento: vida y leyenda de César Borgia; La Cuarta Guerra Mundial: terrorismo, religión y petróleo en los inicios del tercer milenio; Criminales, víctimas y verdugos. Crónica negra de España (1939-1975); Después de Ratzinger, ¿qué?, y la novela ‘Marzo de aquel año’ y el poemario ‘testimonium. De trascender milenios’. Es reconocido por su análisis de temas globales y su experiencia en crónica histórica y reportaje en profundidad. En resumen, la carrera de José Catalán Deus se caracteriza por la alternancia entre la dirección de medios, la labor de campo como reportero, la crítica cultural y la producción literaria y ensayística de referencia en el ámbito español…. Estos logros reflejan una carrera marcada por la innovación, la internacionalización y la capacidad de combinar la dirección de medios con el reporterismo, la crítica cultural y la escritura de obras de referencia en el periodismo español contemporáneo.

‘Qué impacto tuvo su trabajo en la cobertura del FRAP en su documental y libros:

1. Ha tenido un papel fundamental en la recuperación y análisis de la historia del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), tanto a través de su documental La chispa y la pradera como de la serie de libros Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo.

Su trabajo destaca por la pluralidad de voces: recoge testimonios directos de antiguos militantes del FRAP y de otros protagonistas de la época, lo que aporta una visión colectiva, objetiva y multisubjetiva de los hechos

2. El documental La chispa y la pradera (2013) fue pionero en dar voz ante las cámaras a los protagonistas de una historia “olvidada” y polémica, reconstruyendo la utopía, los sacrificios y errores del FRAP sin caer ni en la apología ni en la condena simplista. La película ha sido considerada valiente y rigurosa, generando debate y reflexión sobre el pasado reciente de España y la violencia política, y ayudando a romper el silencio sobre un episodio incómodo de la Transición.

3. La serie Del FRAP a Podemos, han contribuido a contextualizar el surgimiento, desarrollo y fracaso del FRAP dentro de los grandes acontecimientos del último medio siglo en España, enlazando la historia de la extrema izquierda con la evolución política hasta el presente. Catalán Deus ha sido reconocido por su capacidad para analizar críticamente su propia experiencia y la de su generación, abordando los excesos del maximalismo revolucionario y la violencia, y mostrando la complejidad de las motivaciones y consecuencias de la lucha armada

4.Su obra es citada como referencia imprescindible para entender el papel del FRAP y su impacto en el final del franquismo, la transición democrática y la memoria colectiva española. Ha influido en la apertura de nuevas líneas de investigación y en la revisión de la narrativa oficial sobre la oposición antifranquista

5. El trabajo de Catalán Deus ha generado controversia, tanto por su enfoque neutral como por su autocrítica y evolución ideológica, siendo cuestionado por antiguos compañeros de militancia y por sectores que preferían una visión más militante o condenatoria. Sin embargo, esta controversia ha reforzado el valor de su obra como punto de partida para el debate honesto y plural sobre la historia reciente de España.

En resumen, el impacto de José Catalán Deus en la cobertura del FRAP reside en haber ofrecido una reconstrucción histórica plural, valiente y crítica, que ha enriquecido el debate público y académico sobre la violencia política, la transición y la memoria histórica en España’.

LP.- Vaya, vaya, es de las mejores críticas que has tenido. Estarás contento, ¿opinarán lo mismo tus lectores, convencerás a otros, a los que necesitamos que nos acompañen en este viaje a Ítaca…

-JCD.- Ojalá, hay ocasiones en la vida en las que presentimos que, en lo que hacemos, hay otra mente involucrada. Como si algo o alguien hubiera infundido en nosotros una salvaje locura, como si nuestros actos no fueran nuestros, un impulso que actúa secretamente a través nuestro. Y mira, por sus repetidos engaños y su desafío constante a la autoridad divina, Sísifo fue condenado a un castigo eterno en el Tártaro. Su pena consistía en empujar una enorme roca cuesta arriba por una ladera. Cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, la piedra rodaba hacia abajo, y el ciclo comenzaba de nuevo. Sin descanso, sin redención, sin fin. Este castigo se convirtió en un símbolo profundo del esfuerzo inútil y la frustración perpetua. Sin embargo, siglos más tarde, el escritor y filósofo francés Albert Camus reinterpretó el mito como una metáfora de la condición humana moderna: aunque la tarea de Sísifo parece absurda, su verdadera grandeza radica en su aceptación del destino y en su persistencia’.

Recordemos que ‘Crónica de medio siglo: del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’ es un descomunal esfuerzo que hasta el momento ha publicado 14.281 páginas, de los que la primera serie se componía de once episodios con un total de 3.735 páginas. Véanse si se desea todos los episodios de la Crónica publicados hasta el momento, sus índices y sus primeros capítulos.

