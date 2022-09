Cómo confitar naranjas y limones 🍊🍋

Calorías y nutrientes de los limones

El limón es el fruto del limonero, procede de China y la India donde se cultiva hace más de 2.500 años. Fueron los árabes a partir del siglo X, quienes los difundieron en la cuenca del Mediterráneo, este cítrico fue prácticamente desconocido por los griegos y los romanos.

Su contenido en agua es alto, 88,9%, aportan 44 calorías, 0,7 g de proteínas y 0,4 g de grasa.

La vitamina C es la más abundante, tienen 50 mg, también tienen folatos, y vitamina A, (2.3 mcg). Aportan pequeños porcentajes de vitaminas del grupo B, como la B1, (0.05 mg), B2, (0.03 mg), B3, (0.17 mg). En cuanto a los minerales, el más abundante es el potasio con 149 mg, seguido del magnesio (18 mg) y fósforo, (16 mg).

Calorías, (44 Kcal)

Proteínas, ( 0,7 g)

Hidratos de carbono ( 9 g)

Grasa, (0.4 g)

Calcio, ( 36 mg)

Fibra, (1 g)

Yodo, (3 mcg)

Hierro, (0,4 mg)

Potasio, (149 mg)

Vitamina A (2.3 microgramos/ug)

Vitamina B1, (0,05 mg)

Vitamina B2, (0,003 mg)

Vitamina B3, (0.17 mg).

Vitamina B9 (7 ug)

Vitamina C, (50 mg)

Vitamina E, (0.5 mg)

Magnesio, (11 mg)

Hierro, (4.5 mg)

Fósforo, (216mg)

Sodio, (3 mg)

Zinc (0,18 mg)

Los limones y naranjas, pomelos y mandarinas, son fuente de vitamina C, (aportan entre 50-35 mg por ración de 100 g), sin embargo otras frutas como el kiwi o las fresas tienen más (sobre 60 mg por ración).

Esta vitamina tiene además efecto antioxidante, por eso es recomendable consumir alimentos ricos en vitamina C a diario. ¡No hace falta sean frutas, añadiendo un poco de perejil a tus comidas ya sumas vitamina C! El perejil aporta 190 mg de vitamina C, (casi cuatro veces más que los limones).

Calorías y nutrientes de las naranjas

La naranja es originaria del suroeste de China y el norte de Birmania. Se le conoce en la zona mediterránea aproximadamente desde hace 3.000 años. La naranja desde su lugar de origen se extendió al Japón y la India, más tarde llegó a Occidente a través de la Ruta de la Seda. Este cítrico llegó a España gracias a los árabes que lo introdujeron en el sur de España en el siglo X.

Tiene 42 calorías por ración de 100 g y es rica en agua, (88.6%).