El pastel de pastor vegano es una versión del Shepherd’s pie una receta tradicional irlandesa que se prepara con carne de cordero o de ternera.

El origen de este plato está en la necesidad de aprovechar los alimentos. En el relleno se incluían trozos pequeños de verduras y carne que de otro modo se desperdiciaban.

Nuestra versión prescinde de la carne pero mantiene muchos ingredientes del pastel de pastor tradicional. En otro artículo de Periodista Digital hicimos puré de zanahorias ligero, hoy pastel de pastor vegano.

¿Cuándo surgió el pastel de pastor vegano?

El Shepherd’s pie original, es un plato sustancioso que lleva una capa de puré de patatas en el fondo. Luego se elabora carne picada con verduras y salsa para el relleno y de nuevo otra capa de puré de patatas. Estos ingredientes se cocinan al horno hasta que la corteza superior esté ligeramente crujiente.

Este pastel de pastor con carne se originó en el siglo XVIII en Irlanda, una época donde el dinero era escaso y las amas de casa aprovechaban cualquier sobre para elaborar comida. No se podía desperdiciar nada, ya que no se tenía asegurado el suministro de alimentos frescos.

Dado que el Shepherd’s pie se preparaba combinando alimentos que se tenían a mano no existe una única receta sino muchas versiones. El pastel de pastor vegano es una de estas versiones, apareció ya en el siglo XX.

Ser vegano y vegetariano no es lo mismo, estos términos como sinónimos pero no lo son. Un vegetariano puede comer sin problemas recetas veganas, pero al contrario no siempre ocurre lo mismo.

Existen recetas vegetarianas que un vegano rechazará, te contamos el porqué. Los veganos surgieron del movimiento vegetariano y acuñaron este término en 1944 precisamente para tener entidad propia ya que no son lo mismo.

La filosofía vegana es más estricta a la hora de escoger alimentos, rechazan cualquier alimento que en su composición tenga algún componente de origen animal, y se incluye la miel y la gelatina que está elaborada de cartílagos animales.

Sin embargo, dentro de los vegetarianos hay diferencias, la miel no la consideran un producto de origen animal, algunos son lacto vegetarianos y toman leche, natas, mantequillas y quesos. Otros además incluyen los huevos en su alimentación.

Las similitudes entre veganos y vegetarianos es que ninguno de estos dos movimientos incluye la carne en su dieta, pero los veganos son más restrictivos que los vegetarianos.

En otros países sí hay estadísticas sobre el número de vegetarianos y veganos pero en España no hay estadísticas oficiales, sin embargo según la UVE (Unión Vegetariana Española) el porcentaje de vegetarianos (dónde también incluyen a los veganos) es del 3% de la población española.

¿En qué se basa la dieta vegana?

En verduras, cereales, semillas, legumbres y frutas. Incluyen los cereales habituales como arroz, trigo, avena, cebada, y también otros que si bien son muy antiguos en España se conocían menos. Por ejemplo el mijo, el bulgur o la quinoa.

Pastel de pastor vegano

Ingredientes

Para el relleno

Cebolla – 1 unidad

Ramas de apio – 2 ramas

Puerro – 1 unidad

Champiñones –250 g

Calabacín –1 unidad

Dientes de ajo –2 unidad

Zanahorias – 2 unidades

Tomates entero natural de lata – 400 g

Lentejas de bote – 600 g

Vino tinto –Â un chorrito

Una pastilla de caldo de verduras

Sal – al gusto

Pimienta –al gusto

Laurel en polvo – a gusto

Hierbas provenzales – 1 cucharada rasa

Para el puré

Patatas – 1 kg

Aceite de oliva virgen- 3 cucharadas

Leche vegetal (soja o almendras) – 100 ml

Levadura en polvo –2 cucharadas

Preparación

Para limpiar los champiñones, que suelen tener partículas de tierra, primero les cortamos el pedúnculo. Luego usaremos un colador, colocar los champiñones en el colador. Aparte en un recipiente añadir agua, sumergir los champiñones en el agua durante unos segundos. Repetir varias veces, de esta forma eliminamos las impurezas sin que los champiñones tengan que estar a remojo. Si los dejamos a remojo pierden textura y aroma, al ser un 90% agua en su composición. Es mejor limpiarlos remojando muy poco tiempo, ‘chupan’ agua, y si los vas a cocinar a la plancha o en salsa luego la soltarán y perderán sabor. Escurrir los champiñones y pelarlos, con un cuchillo les retiramos un poquito de la piel del sombrero. Este paso no es imprescindible, pero es un truco de cocinero. Los que saben de cocina suelen pelar los champiñones, quedan mejor, no pierden sabor y nos aseguramos que no tengan tierra. Una vez pelados verás que todos te quedan muy blancos. Otra opción es humedecer uno a uno los champiñones y luego frotarlos con un papel de cocina, de esta forma también se retiran las partículas de tierra que quedan. Cortar los champiñones en láminas, a la vez cortar la cebolla y los ajos también y reservar. Pelar la cebolla y lavar las verduras. Añadir aceite a una olla o cacerola y dorar la cebolla, el apio y el puerro durante 5 minutos. Remover de vez en cuando. Agregar los champiñones escurridos, el calabacín cortado en trocitos y cocinar durante 5 minutos más o hasta que estén tiernos. A continuación incorporar las zanahorias, los tomates, las lentejas cocidas de bote, y 300 ml de agua y una pastilla de caldo de verduras. Añadir un chorrito de vino tinto, laurel en polvo, y una cucharada rasa de hierbas provenzales. Cocinar durante 30 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Si se ‘agarra’ el guiso, añadir otros 100 ml de agua. Mientras las verduras se cocinan, vamos con el puré. Pelar las patatas, y añadir a la olla rápida, cubrir con agua y programar 10 minutos más el reposo hasta que puedas abrir la olla. Si las haces en otra olla convencional serían unos 25 o 30 minutos de cocción. Precalentar el horno a 180º. Abrir la olla, sacar las patatas y escurrir. Triturar con el tenedor. Añadir por tandas las patatas a una picadora, batidora de mano o procesador de alimentos junto con un poco de leche vegetal. 1.409 Opiniones Cecotec PowerGear 1500 Pro - Batidora de Mano Acero Inoxidable/Silicona Softtouch, 21 Velocidades y Turbo, X-Blades: Cuchilla de 4 Hojas Triturar hasta obtener un puré. Repetir la operación hasta tener todas las patatas convertidas en puré. Probar el puré, sazonar con sal y pimienta al gusto. Una vez transcurra el tiempo de cocción de las verduras del paso 11, apagar el fuego. En una fuente amplia  como para lasaña, añadir primero las verduras. 338 Opiniones Duralex Ovenchef - Asador rectangular - 33 x 20cm - 2,5L - Fabricado en Francia Añadir el puré de patatas sobre el relleno anterior. Igualar la superficie con una cuchara o una espátula. Hornear durante 30 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. Si no se dora lo suficiente, subir la fuente en el horno a la posición gratinado y cocinar otros 5 minutos extra.

