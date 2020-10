Lentejas con verduras: ¿Sabías que esta receta puede ayudarte a perder peso?

View this post on Instagram

Un delicioso plato #arrozconlenteja con cebolla caramelizadas❤ . Información al DM para cualquier información. #COMIDASANA #comidaarabe #valencia #carabobo #caracas #maracay #Venezuela #katayef #tkarabfood #comidasaludable #kibbe #tabule #dulcearabes #fitness #veganosespaña