Nico Abad: «No creo que la televisión sea cruel: uno no llega a los sitios para quedarse»

Nico Abad, uno de los rostros más populares de Cuatro y Telecinco, es uno de los periodistas que con mayor éxito e intención está explorando las posibilidades de hacer comunicación en plataformas de streaming como Twitch.

El periodista, que fue la voz del Mundial en MotoGP y que ahora está fuera de la TV, no cree que la televisión «sea un mundo cruel» ya que «uno no llega a los sitios para quedarse».

«Aunque me haya quedado fuera de la televisión sigo ejerciendo porque las herramientas las tenemos en la palma de la mano y en el teléfono móvil«, asegura en esta entrevista para Periodista Digital sobre su quehacer diario.

Consejos para los periodistas

El periodista cree que todo aquel estudiante o profesional que desee ejercer y no tenga la posibilidad de hacerlo a través de las ventanas tradicionales, no tiene que quedarse de brazos cruzados ya que tiene otras alternativas al alcance:

«En el periodismo tienes que leer todos los días, escribir todos los días y ejercer todos los días. Esto que le he dicho muchas veces a los estudiantes me lo he aplicado a mí mismo cuando me he quedado fuera de la televisión y he dicho ‘¿y ahora qué hago?’. Pues sigo ejerciendo porque las herramientas las tenemos en la palma de la mano y no tenemos ninguna excusa para no ejercer más allá del aspecto económico. Hay que ejercer desde ya y en el momento que estéis escuchando esto, ábrete una cuenta en cualquier plataforma y comunica».

«Creo que esto del streaming ha llegado y ahora habrá una nueva batalla por crear la nueva plataforma que le quite el sitio a Twitch o Youtube», añade, sobre la velocidad de los nuevos tiempos. «Y eso será como tiburones comiéndose en pleno oceano y ya veremos cuál tendrá sitio. «Esto ha pasado en la prensa, en la tele y todos estamos en un río muy grande donde caben trasatlánticos y cabe navegación en vela».

