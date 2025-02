Ana Rosa Quintana se confiesa en ‘Periodista Digital’: «Estoy aterrada con Trump, es alguien peligroso»

Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) es la auténtica ‘reina de las mañanas’, y eso que está recién llegada de un periplo vespertino. Desde Telecinco, la presentadora, una de las periodistas más famosas y mejor valoradas de España, influye con sus comentarios, con su prisma de la actualidad y con su forma de entender el mundo. Este 21 de febrero de 2025 recibe a Periodista Digital y un clima agradable de conversación, se confiesa:

«Yo estoy aterrada con el discurso de Trump lleno de falsedades, de mentiras, de cambiar la realidad, el que invade Ucrania es Rusia… Estoy viendo en él a alguien muy peligroso, diciendo que si Zelensky es un cómico, que si no fue elegido democráticamente… Lo que está claro es que si ‘Europa’ no ha muerto, está en el hospital».

Arrancamos destacando esa apreciación de la periodista en entrevista porque parece la más disruptiva. Estamos en un contexto complejísimo a nivel internacional en el que la Unión Europea ha quedado fuertemente contrariada y en el que Donald Trump adquiere de un día para otro una importancia capital. Su posición con respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania está decantando el tablero para que se llegue a una paz que no a todos contentará. Se puede estar o no de acuerdo con Ana Rosa, pero su posición es tremendamente interesante a este respecto.

Aunque solo esto daría para horas de conversación, nos asomamos a otros temas muy distintos y más de política doméstica: la presentadora nos recuerda rápidamente que lo que se está viviendo con Pedro Sánchez a muchos niveles es una anomalía… «Es verdad que Pedro Sánchez no puede salir a la calle, pero no puede dejar de hacerlo…» Pero ya sabemos todos que este Presidente no está por la labor de casi nada. Sin duda, lo que no le perdona Quintana es que no haya vuelto a pisar la zona cero de la DANA:

«Es cierto que de aquella gestión no se salva nadie, pero sin duda lo peor es que Pedro Sánchez no haya vuelto a pisar la zona cero».

Reflexiona la presentadora con algunas píldoras de cómo funciona la política en España y las relaciones del periodista -las suyas propias- con el poder:

«Cuando éramos críticos con Rajoy en el PSOE no se quejaban. Todos los políticos confunden la buena relación con que seas crítico con lo que hacen. Por ejemplo, tengo un periodista en mi programa que los dos grandes partidos me han pedido que lo quite, y ese es el mejor argumento para mantenerle.

Y es que confiesa Ana Rosa que «la sociedad está muy polarizada y ha sido algo intencionado: empezó en el Parlamento».

Lo mejor es ver la entrevista completa en un clima muy agradable de conversación entre periodistas.