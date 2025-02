Rojo y Serrano reaccionan al relato de Lola Sánchez sobre los gorrinos podemitas Iglesias y Monedero

Muy suculento el tema de lo babosos que son, fueron y serán Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Amigotes, fundadores podemitas, el uno exvicepresidente y el otro profesor, a los que ahora les sale Lola Sánchez, exeurodiputada de Podemos, a contar lo que ya se sabe de sobra en los pasillos de la política. Son unos señores tremendamente salidos que además se dan golpes de pecho con el feminismo. Por cierto, no olvidar el caso de Errejón aquí.

No pudimos dejar escapar este jugoso tema en ‘El Pentagrama’ de viernes 21 de febrero de 2025 y nos lanzamos a él como unos gorrinos en una charca. Pero contábamos con un testimonio de excepción, el propio de Lola Sánchez en conversación privada con Josué Cárdenas, que nos lo relata con todo lujo de detalles.

«Esta piara, son unos cerdos en su conducta con las mujeres, todos, y lo han sido siempre porque son comunistas. ¿Por qué no denunció en el momento? Le pagaron el silencio con un escaño en el Parlamento Europeo», protesta contundentemente Eduardo García Serrano.

Rebeca Crespo se queja amargamente: «El resto de compañeros del partido se callaban como prostitutas».

Y Alfonso Rojo matiza: «Cuando estos audios llegaban a los medios de izquierdas, éstos avisaban a Podemos y a Sumar».

«Eso de sola y borracha quiero llegar a casa… ¡Pero como te cruces con Pablo Iglesias tienes un problema!» Se reía Josué Cárdenas.

Y es que todo esto surge gracias en buena parte a la publicación en ABC de Javier Chicote: Juan Carlos Monedero, cofundador de Unidas Podemos, está acusado de haber cometido varios acosos sexuales.

«Sí, sí, si esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, XXXXX (la primera joven) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública, y es algo que es grave y sí, claro que a mí me duele porque XXXXX es mi amiga, pero como XXXXX no quiso denunciar nada pues yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Juan Carlos».