Alfonso Serrano humilla a la izquierda por su acoso a la diputada popular Ana Millán: “Son ustedes un meme”

La izquierda madrileña lleva 10 años de acoso y derribo contra la popular Ana Millán en relación a su etapa en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Esta semana, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra ella por no haber existido participación de Millán en delito alguno.

Además, la Fiscalía ha remitido el un escrito al juzgado que instruye el caso después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya anulado la ampliación a seis meses de la investigación al determinar que la prórroga carece de justificación legal. En ese escrito la fiscal confirma que «de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que Ana Millán hubiese recibido ingresos» por ninguna decisión tomada durante su etapa como concejal o alcaldesa de ese municipio.

A pesar de ello, esta semana la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se permitió seguir acusando de comisión de delitos a Ana Millán. Y para evitar querellas por difamación, Bergerot lanzó sus insidias desde la tribuna de la cámara regional, donde la inmunidad parlamentaria la pone a salvo de responder ante los tribunales por falsas acusaciones o calumnias.

Ante esta maniobra trilera, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, puso a la ultraizquierdista en su sitio al recordarle que su portavoz adjunta, María Pastor, está condenada en firme por la Justicia por haber estafado 1 millón de euros. Ante esto, Bergerot sólo fue capaz de decir «lávese la boca antes de hablar de mi portavoz adjunta«.

Antes de su intervención en la tribuna en la Asamblea para la lluvia de zascas que tenía preparada para Bergerot, Alfonso Serrano tuvo tiempo de soltarle una pulla a uno de los diputados de Mas Madrid, Emilio Delgado» que abandonaba el hemiciclo en medio del pleno para según Serrano, atender a alguna televisión.