El truco inédito de Nieves Herrero: cómo se coló en un besamanos y consiguió una entrevista increíble

Nieves Herrero, (Madrid, 1957) es una de las periodistas más icónicas de España.

Lleva más de 35 años de carrera profesional en prensa, radio y televisión. Su trayectoria comienza en el equipo del maestro de periodistas Jesús Hermida en Televisión Española y de ahí pasa a encadenar éxitos profesionales en los medios audiovisuales.

Hoy está más centrada en su faceta de escritora. Su último libro, ‘La Prometida’, es una novela ambientada en 1959, justo antes de la famosa “boda del siglo” entre el rey Balduino de Bélgica y la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. La trama principal reconstruye la historia real de este enlace real, impulsado en gran parte por la Iglesia católica, que buscaba una esposa española, católica y devota para el monarca belga. Nieves Herrero explora el amor, el deber y la fe en esta unión que marcó la Europa de la época.

En paralelo, se desarrolla una trama de misterio protagonizada por Margot Sanz Peters, una periodista y una de las primeras detectives de España. Margot retoma el caso más complicado de su carrera: la enigmática desaparición de la hija de unos marqueses. La investigación la lleva por los círculos más selectos y glamurosos de Madrid y París, pasando por lugares como el atelier de Balenciaga o el salón de una vidente que guarda confidencias de la alta sociedad.

Las dos historias se entrelazan: los secretos de la desaparición acaban conectándose con el gran enlace real. Además, aparecen elementos reales como el episodio en el que los periodistas Jesús Hermida y Jaime Peñafiel se hacen con el diario de la propia Fabiola, provocando un conflicto diplomático entre Bélgica y España.

Con motivo de la promoción de su novela, en la entrevista Nieves Herrero también ha reflexionado sobre aspectos vitales, el estado actual del periodismo, el contexto histórico de la España de los años 1950 y ha dejado ideas muy interesantes. Charlamos con ella en Periodista Digital a través de Eurico Campano, en el formato del programa de éxito ‘Tiempo de hablar’.

“Yo ya no quiero nada material. Pido tiempo de vida” “Yo no me quejo ya por nada. Intento vivir y exprimir la vida” “El rey Balduino admiraba mucho a santa Teresa de Jesús” “Balduino conquista a Fabiola con una relación epistolar” “Fabiola era una mujer adelantada a su tiempo. Conducía” “Entre 1950-1960 era una época en que las clases altas acudían mucho a los videntes” “Hay que exprimir la vida y estar contento de lo que tenemos” “Admiro mucho a los deportistas y a los que tienen enfermedades por cómo se superan” “Fabiola se ganó al pueblo belga desde el minuto 1. Era una mujer humilde y sencilla” “En el Palacio de la Prensa presenté el libro y Peñafiel reconoció que leyó el diario de Fabiola y no publicó nada” “Fabiola después de lo del diario concedió una entrevista a Peñafiel” “Jaime de Mora y Aragón era un hombre muy bien educado y formado” “Yo creo que siempre hay buenos periodistas. Pero hay tanta rapidez que se pierde la profundidad” “Estando en A3 Radio me encelé con una noticia y pedí días libres sin sueldo para investigarla” “La rapidez que imponen los medios es enemiga de conseguir exclusivas potentes” “Juan Pablo II me concedió cuatro preguntas durante un besamanos con los reyes de España en el que me colé” “He tenido la suerte de entrevistar a los grandes políticos de este país siendo muy joven”

Tiempo de Hablar

Desde su estreno, ya han pasado por este espacio de Periodista Digital auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames, Esperanza Aguirre, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños, Federico Jiménez Losantos, Carlos Cuesta, Eduardo Inda, el Doctor Cabrera, Paco Camps, Alvise Pérez