Pardo de Vera (Público) blanquea a Otegi y se ríe con las burlas del proetarra a Felipe VI y Juan Carlos I

¡Qué a gusto está Ana Pardo de Vera con un personaje como Arnaldo Otegi!

La periodista de Público ha entrevistado al líder de EH Bildu, el partido que se ha convertido en socio preferencial para Pedro Sánchez a la hora de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y desde luego no puede decirse que haya estado incómoda.

Más bien todo lo contrario. A Pardo de Vera solo le faltó animar con más energía al proetarra cuando este sacó a relucir todo su ‘ingenio’ para burlarse de la Casa Real y dejar frases del estilo que él no es partidario de meter en la cárcel a un señor de 83 años, en clara referencia a Juan Carlos I, el monarca emérito.

La entrevista versó sobre varias cuestiones, que a la de Público, muy republicana ella, le interesó sobremanera que Arnaldo Otegi se despachase a gusto contra la monarquía, máxime a pocas horas del mensaje de Navidad de Su Majestad Felipe VI.

La risueña Pardo de Vera quería saber, entre otros asuntos, los motivos por los que este año el de EH Bildu sí estaba interesado en ver el discurso del Rey a los españoles.

Eso sí, ya que Otegi tiene interés ahora en saber qué se cuece dentro de la Casa Real, bien haría en ponerse manos a la obra y estudiar un poco, ya que la que reinará en unas décadas será la princesa Leonor y no la Infanta Sofía. Atención al gazapo:

Considero que la monarquía no tiene futuro. Eso no sé cuántos años son, pero yo no creo que la Infanta llegar a reinar en España.

Por supuesto, vuelta la burra al trigo con la República y, en todo caso, para mandar al monarca Felipe VI a que sea elegido por el pueblo:

Yo no sé qué más tiene que pasar para que haya ese debate en el estado español y para que se vote. Y no lo planteo a corto plazo, pero sí digo que si yo fuese español me parecería lógico que me dieran a eligir si quiero vivir en una monarquía o en una república.