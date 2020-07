Dina Bousselham intenta amordazar a Girauta y el ex de Ciudadanos responde con un dato oscuro de la exasesora de Iglesias

¡Contra menudo fardo de paja que se ha ido a estrellar la exasesora de Pablo Iglesias!

Dina Bousselham creyó haber dado en la diana cuando a Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos, tuvo la genial ocurrencia de criticar a RTVE por no haber ofrecido el funeral por las víctimas del coronavirus, evento religioso del que también se escaqueó Pedro Sánchez contraprogramando un viaje institucional a Portugal que no tenía siquiera una agenda definida.

Hay que recordar que le televisión pública administrada por Rosa María Mateo, que no tuvo empacho ni problemas en dar el espectáculo funerario montado por la muerte de George Floyd, en cambio se puso de perfil con los muertos por el coronavirus, amén de faltarle el respeto a los mismísimos Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes presidieron el acto celebrado el 6 de julio de 2020 en la catedral de La Almudena (Madrid).

Girauta, que tiene la intuición y la habilidad de usar la crítica directa y concisa colgó en esa jornada este trino:

Por el cierre de RTVE. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 6, 2020

La exasesora del líder de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo saltó como una pantera para intentar que la comunidad tuitera lapidase al expolítico naranja:

Seguro que mañana las asociaciones de periodistas saldrán a condenar esto. Buenas noches https://t.co/Jq7pnFg9aB — Dina Bousselham (@DinaBousselham) July 7, 2020

Girauta no se cortaba un pelo y daba a Dina cumplida respuesta, sacando además un dato del pasado de la propia podemita, las informaciones que relacionan a la exasesora de Pablo Iglesias con el espionaje marroquí.

Asimismo, el exdiputado de Ciudadanos refrescaba la memoria de Bousselham al recordar que él puede perfectamente expresar su libre opinión y que ninguna asociación de prensa tendría nada que decir puesto que él, para empezar, es un ciudadano sin responsabilidades políticas y su ‘trino’ se puede o no compartir.