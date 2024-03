¡Todos con Rosa Díez! Los motivos para que España entera salga a la calle este 9-M

Rosa Díez lo tiene claro.

Este 9 de marzo de 2024 España entera, bien de manera presencial o apoyando a quienes van a salir a la calle, tiene que estar presente en la madrileña Plaza de Cibeles a las 12 de la mañana para oponerse a las tropelías de Pedro Sánchez.

En una entrevista en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital), la fundadora de UPYD subraya que estas manifestaciones y concentraciones sirven y tienen unos efectos claramente constatables:

Hombre, yo creo que sí que sirve. Es tan evidente que sirve que hace un mes todos los ciudadanos que estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en las instancias europeas todo lo que se ha movido allí, toda la lupa que se ha puesto sobre el Gobierno de España no hubiera sido posible si no hubiéramos salido a la calle, la gente tiene que darse cuenta de eso.

Si no hubiéramos salido a la calle, si la Comisión, el Consejo, los políticos del resto de los países no hubieran visto a millones de españoles en la calle, si en las instancias europeas no se hubieran recibido los centenares de denuncias de particulares, de asociaciones, de profesionales contra lo que está haciendo Sánchez contra el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando desde el Gobierno de la nación pues las instituciones europeas no hubieran reaccionado. No estaríamos como estamos en este momento, con la lupa puesta sobre este tipo y con todas las alarmas encendidas y con todas las instituciones europeas analizando lo que está haciendo el Gobierno de España. No hubiera ocurrido, o sea, nada de esto hubiera ocurrido si nos hubiéramos quedado en nuestra casa. La gente dice, ¿para qué sirve? Pues sirve para esto, para que reaccionemos no solamente en España, sino también a nivel europeo.