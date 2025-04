La sectaria Silvia Intxaurrondo se marca el chiste del año: «La televisión pública trabaja para el espectador y no para el poder»

Es el chiste del día.

Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE) pontificó en ‘Público‘ sobre cuál debe ser la función principal de una televisión pública.

La periodista, que ahora se vende como independiente, olvida que hace unas fechas recibió un premio del PSOE.

La comunicadora dejó varios titulares, sobre todo muchos ataques contra Telemadrid, contra el diario ‘El Mundo‘ y una perla cultivada sobre lo que debieran de ser las televisiones públicas:

Sobre Telemadrid, para ella la cadena pública madrileña solo fue un modelo a seguir mientras ella estuvo vinculada a ella:

Fue una experiencia apasionante. Pude informar al frente de un equipo maravilloso y tengo un recuerdo extraordinario. Trabajé con absoluta libertad y se cambió la opinión negativa que había de Telemadrid. Pero la Telemadrid que yo veo ahora no se parece en nada a la que yo viví. Aun así, hay profesionales extraordinarios allí. También he trabajado en televisiones privadas y no cambia nada. Me pongo delante de una cámara y, para mí, no cambia nada.