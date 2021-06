Vallés demuestra con una simple apreciación que no todos los ministros de Sánchez bendijeron los indultos

Ya lo dice el clásico, que la mentira tiene las patas muy cortas.

Y cuando se habla más de la cuenta y se dan mil explicaciones para intentar vender una acción como son los indultos a los golpistas, al final se acaba por meter la pata.

Eso fue lo que le pasó a la ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, que el 22 de junio de 2021, tras la habitual reunión del Consejo de Ministros, quiso colocar el mensaje de que todo el Ejecutivo había dado su bendición a la medida de gracia para la banda de Oriol Junqueras.

Sin embargo, una frase dicha por la también responsable del área de Hacienda del Ejecutivo socialcomunista, no se le pasó por alto al periodista Vicente Vallés.

El presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias descubría que no todo el Gobierno de Pedro Sánchez estaba por la labor de conceder esos indultos.

Así explicaba el presentador a su audiencia como el Gobierno Sánchez encaraba la cuestión de los indultos, fiando todo a las buenas intenciones de los golpistas:

Han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas porque dicen que este no es el momento. Sí aseguran que están convencidos de que los independentistas no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque lo consideran un líder relevante.