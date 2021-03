Los bares de Madrid se movilizan en favor de Ayuso (PP) y la izquierda rabia exigiendo el boicot a esos locales

Los hosteleros de Madrid no albergan dudas.

Dueños de bares, restaurantes y cafeterías saben que quien ha apoyado y ha velado por el porvenir de sus negocios no es otra que Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid prácticamente ha sido la única en toda España en defender la apertura de estos establecimientos aplicando las medidas sanitarias pertinentes.

Los restauradores y empresarios de la hostelería han reconocido esa labor y, de manera individual, varios han colocado en sus locales una imagen de la líder del PP con el siguiente lema:

La primera zona en la que comenzaron a aparecer estos carteles fue en Ponzano, una zona donde conviven muchos bares y restaurantes.

Mientras otras regiones echaron el cierre de bares y restaurantes para doblegar la curva, aquí descendió la misma sin asfixiar a estos negocios, que ahora no olvidan el conocido en la prensa europea como 'Milagro de Madrid' y devuelven su apoyo

Pero no ha sido el único lugar donde se ha podido ver la foto y el lema de apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

José Luis Yzuel, presidente de la patronal de hosteleros Hostelería de España, en declaraciones a Libre Mercado, asegura que su asociación nada tiene que ver con la campaña, pero sí reconoce que es lógico el agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Obviamente, quienes han salido a reclamar el boicot a esos locales son los votantes de la izquierda.

Esa misma izquierda que, por ejemplo, les ha impedido disfrutar en Asturias, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana de poder tomarse un vino o una cerveza.

Si hasta los mismos hosteleros y restauradores castellano-manchegos han reclamado tener al frente de su región a una Ayuso y no a un Emiliano García-Page que, a la primera que puede, hace seguidismo de lo que mandate Moncloa.

Así ‘ladraban’ estos progres de pacotilla incapaces de reconocer que a los dueños de esos locales, más que una cuestión política, les mueve únicamente el agradecimiento a su benefactora:

Pues una cosa se ha dicho siempre en los bares, que no era conveniente posicionarse políticamente pues espantas la clientela de otros partidos.

Yo no me tomo ni un vaso de agua frente a ese cartel. Ellos verán. https://t.co/oHowkxwQDW

