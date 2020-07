Sostres: «La miseria de Sánchez convirtiendo al Rey en un invitado más ha sido un insulto al dolor y al miedo que hemos pasado»

Salvador Sostres no se caracteriza por echar capas de barniz a la realidad.

El columnista de ABC, en la web del diario, ha escrito este 16 de julio de 2020 un texto en el que no deja títere con cabeza después de ver el espectáculo que Pedro Sánchez ha diseñado con el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.

Para Sostres, lo vivido en la Plaza de la Armería del Palacio Real no ha sido otra cosa que intentar quitarse de encima una obligación, una tarea desagradable y donde lo único que ha quedado claro, a juicio del periodista, es el escaso apego del presidente del Gobierno hacia los ciudadanos españoles:

El homenaje de un gobierno a sus ciudadanos es la vida, mantenernos en vida, y Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus ministros han fracasado estrepitosamente en este deber. No he escuchado ninguna disculpa de ninguno de los dos líderes populistas, ninguna admisión de debilidad, ningún «lo siento» por si lo podían haber hecho mejor. En cambio he visto el repertorio completo de la arrogancia sectaria de los que no sienten nada ni se compadecen de nada y intentan aprovecharse del dolor ajeno para convertirlo en propaganda.

El columnista de ABC se muestra indignado por un acto que ha carecido de la inseparable Misa:

Todo el mundo sabe que un homenaje en España no es tal sin una Misa, sin una celebración litúrgica que conecte con nuestra trascendencia y con nuestra esperanza. La miseria política, pero sobre todo personal del presidente Sánchez no acudiendo a la celebración religiosa de ayer, y convirtiendo hoy al Rey en un invitado más sentado con sus familias en sillas de plástico han sido un insulto al dolor y al miedo que hemos pasado.

Asegura que tanto Sánchez como Iglesias no se han esforzado en guardar un mínimo respeto por los fallecidos:

Apunta en un soberbio párrafo que:

A Pedro Sánchez no le gustamos: no sólo los votantes del PP o los de Vox, no sólo los católicos, ni siquiera no sólo la Iglesia. No le gustamos los españoles, lo que sentimos los españoles, donde miramos los españoles cuando la vida nos golpea, la vida y la muerte, y nos da miedo la soledad.

A Pedro Sánchez no le gustamos, le estorbamos, y su ridículo pebetero no es su homenaje sino su resentimiento. Contra los católicos, contra el Ejército, que también fue excluido del homenaje, como un apestado, con lo fundamental que fue su contribución en la gestión de la pandemia; y finalmente, y por extensión, contra el pueblo, contra nosotros en general y en concreto, que tampoco fuimos invitados a la ceremonia, llamada «cívica», como un eufemismo de todas las renuncias, pero que desde luego no fue «civilizada».