¡Bochorno en el Congreso! Belarra (Podemos) amenaza con un plan para «reventar a la derecha» y el PSOE se niega a retirarlo del Diario de Sesiones

Es para miccionar y no echar gota.

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados sacó su faz más macarra y amenazadora asegurando que a España solo le quedaban dos opciones, o que la derecha reventase el país o impulsar un plan para reventar a la derecha.

Y todo bajo la permisividad del vicepresidente primero de la Cámara Baja, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La intervención de Ione Belarra discurrió de esta manera:

La derecha va a reventar este país, como está haciendo Donald Trump, como está haciendo Javier Milei, el jefe del señor Abascal. España en este momento, presidente, solo tiene dos opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país. Por eso, hoy le propongo que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el Gobierno.

Un plan que consistió en seis puntos:

Punto número uno del plan para reventar a la derecha. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial, igual que hicimos con RTVE hace un año. Ahí están los datos. Televisión Española, récord de audiencia. Y Susana Griso y Ana Rosa Quintana. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional. Empecemos a quitarle las telarañas a esa justicia que todavía tiene rémoras franquistas. Y que diga Europa misa y que vaya Junts a explicar en Cataluña cómo se va a oponer a un acuerdo para quitarle los privilegios a los jueces fachas. Porque, presidente, ustedes han permitido que le hagan la guerra sucia judicial a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Y eso no puede ser. Punto número dos del plan para reventar a la derecha. Bajar el precio de los alquileres por ley un 40% de golpe. Prohibir la especulación, prohibiendo que los fondos buitre y los grandes propietarios puedan comprar vivienda en España. Y la sanidad pública. Ya verá, presidente, que si las casas son para la gente y la educación pública y la sanidad pública está blindada, en las próximas elecciones no solo la mayoría progresista se revalida, sino que se amplía.

Los siguientes dos puntos del proyecto de Belarra, la nacionalización de empresas y protección al ultranza de los inmigrantes:

Punto número tres para reventar a la derecha. Recuperar el control público de la economía, que ahora está en manos de grandes empresas multinacionales que controlan la vida de la gente trabajadora de este país. Dígame, ¿qué le parece la propuesta de Irene Montero que le hizo el pasado viernes de nacionalizar Repsol? Punto número cuatro del plan. Regularizar a todas las personas inmigrantes que en este momento están trabajando y viviendo en España sin derechos. Frente a la violencia del señor Abascal, frente a la violencia policial que cada día viven personas migrantes y racializadas en este país, regularización ya. Porque o reventamos su odio o reventamos su racismo o la derecha va a reventar nuestros barrios y nuestra convivencia, como ya intentó el señor Alvise en Torre Pacheco.

Su quinta idea para reventar a la derecha, parar a los fascistas:

Punto número cinco. Vayamos a por el brazo violento de la derecha con el Código Penal en la mano, presidente, ilegalicemos a los comandos como Desokupa, comandos escuadristas de extrema derecha que van a por la gente más vulnerable de este país. Prohibamos de verdad que el próximo 20 de noviembre se paseen una banda de fachas por todo Madrid cantando el ‘Cara al sol’ con las banderas del pollo. Vayamos a por ellos. Porque creo que este Congreso tiene también que respaldar a quienes están haciendo el trabajo que este Congreso no hace, que es parar al fascismo en las calles. Que son esos jóvenes antifascistas que están dando la cara por la democracia que disfrutamos todos y todas.

El último punto, el sexto, fue para cargar contra la monarquía:

Y punto número seis. Convoquemos un referéndum sobre la monarquía. Ya está bien de tener que leer las memorias de un delincuente como es Juan Carlos I, que le hace loas a un dictador como Francisco Franco. Y que encima se permite decir que él trajo la democracia. La democracia, señorías. No la trajo ningún rey. La trajo la gente peleando en las calles. Y los antifascistas que se dejaron la vida por los derechos que hoy disfrutamos. Ya verá, presidente, que si hacemos todo esto, si reventamos a la derecha y le quitamos sus privilegios, ganaremos las próximas elecciones generales y evitaremos que acaben reventando a la gente trabajadora, a las personas que necesitan la sanidad y la educación pública para vivir, a las mujeres, a la gente LGTBI, a las personas migrantes y también, ¿por qué no? Decirlo a las personas que piensan como ustedes y como yo.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, acabado el vómito verbal de Belarra, pidió intervenir para que la Presidencia del Congreso retirase las palabras de la podemita:

En virtud del artículo 103 y del artículo 104, para exigir que se retiren algunos términos que se han dicho en esta comparecencia que han sido ofensivos. Reconozco que me resulta impensable tener que pedírselo a la Mesa y pedírselo a la presidencia de la Cámara y que no lo haya hecho. Aquí se han proferido insultos del estilo de asesino, delincuente, se ha llamado fascistas a jueces, la presidencia de la Cámara no ha dicho absolutamente nada. Y algo que a mí me parece mucho más grave. Se ha hecho un discurso de odio, el cual la presidencia de la Cámara no ha dicho nada. Aquí se ha llamado a reventar a todo aquel que no es de izquierdas. Yo sé que la izquierda de este país odia a todos los que no somos de izquierdas. Pero mire, señor presidente, yo apelo al presidente de esta Cámara que está ahora llevando la comparecencia, la sesión, porque entiendo que usted es socialista.

El presidente accidental de la Cámara, lejos de darle la razón a la portavoz del PP, decidió tirar por la calle del medio y, por el momento, mantener las palabras vertidas por Ione Belarra: