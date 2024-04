DURANTE LA SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

¡Vea el nuevo esperpento de la ministra de Igualdad! Agota su tiempo y ella sigue hablando con el micrófono cerrado

Ana Redondo no se entera de que ha agotado su tiempo y saca a paseo su indignación: "Así no puedo, no puede ser. Es imposible"