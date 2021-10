¿Tus hijos odian el brócoli? Esta receta de sopa de brócoli y queso puede ser la que les haga cambiar de opinión, por su textura cremosa, y sabor suave.

¿Recuerdas la película de Pixar ‘Inside Out’, del 2015? La niña protagonista Riley Anderson, descubre el asco y la ira cuando le ofrecen brócoli.

Lo del odio por el brócoli, ¿podría ser algo cultural? Al contrario que en Europa o Estados Unidos, en Japón, a los niños les gusta el brócoli.

No se considera ‘repugnante’. Para el estreno en Japón, Pixar tuvo que cambiar la escena del ‘asco por el brócoli’, por los pimientos. En otro artículo de Periodista Digital hicimos sopa de carne fácil, hoy una con brócoli una verdura llena de propiedades saludables.

¿Repugnancia al brócoli? Esta puede ser la razón…

Será por su color o por su forma de árbol, lo cierto es que en general, los niños rechazan el brócoli y las coles de Bruselas. Antes decía, «debe ser algo cultural», pero no, el rechazo al brócoli tiene una razón más poderosa: la genética.

Hay quien consume brócoli y no entiende el rechazo que otros sienten, ya que tiene un sabor bastante suave. ¿Los que odian el brócoli son unos quisquillosos? Según la genética no. Hay un compuesto que tiene el brócoli que no todo el mundo detecta y puede hacerlo amargo y básicamente desagradable. Se trata de la feniltiocarbamida (PTC).

Según la web sbs.com, en Inglaterra el porcentaje de personas que rechaza el brócoli es de un 31,5%, pero para los nativos americanos sube al 98%.

Este rechazo al brócoli lo provoca el gen hTAS2R38, que juega un papel fundamental sobre cómo percibimos los alimentos, como el brócoli y otras verduras crucíferas, (como las coles de Bruselas).

En promedio aproximadamente un 70% de la población puede percibir amargor al comer brócoli debido al compuesto PTC. Pero aquellos individuos que tienen dos copias de gen hTAS2R38, que son alrededor de un 20%, estos, es probable que si prueban el brócoli directamente lo odien.

En cambio otras personas que no tienen dos copias de este gen, sino diferentes variaciones, no perciben para nada este sabor amargo, al contrario, seguramente por eso no entienden que a otras les causa repugnancia. En Japón la población debe tener este gen combinado de distinta manera, de ahí que los niños nipones no rechacen el brócoli mientras que los occidentales si.

¿Qué nutrientes aporta el brócoli?

El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas, como la coliflor o las coles de Bruselas. Estas verduras son una gran fuente de nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes, por eso se recomienda su consumo semanalmente.

El brócoli es muy ligero debido a su alto contenido en agua, (90,3%), aportan 31 calorías por ración de 100 g.

Proteínas, (4,4 g)

Calorías, (31 g)

Hidratos de carbono (1.8 g)

Fibra, (2,6 g)

Grasa, (0.49 g)

Calcio, (56mg)

Hierro, (1,7 mg)

Yodo, (2 mg)

Potasio, (370 mg)

Vitamina A (69 microgramos/ug)

Vitamina C, (87 mg)

Vitamina E, (1.3 mg)

Vitamina B1, (0,1 mg)

Vitamina B2, (0,06 mg)

Vitamina B3 (1.7 mg)

Vitamina B9 (90 ug)

Magnesio, (22mg)

Fósforo, (87 mg)

Sodio, (8 mg)

Zinc (0.6 mg)

Comer brócoli y otras crucíferas es muy beneficioso para la salud por sus efectos preventivos contra enfermedades como el cáncer. Los estudios epidemiológicos han demostrado que incluir crucíferas en la dieta puede reducir el riesgo ´de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Receta de sopa de brócoli y queso

Ingredientes

Brócoli – 450 g

Cebolla – ½ unidad

Diente de ajo – 1 unidad

Caldo de pollo – 500 ml

Agua – 400 ml

Leche – 300 ml

Queso Cheddar – 350 g

Maicena – 50 g

Mantequilla – 50 g

Sal –al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Pelar y partir la cebolla en trozos pequeños, el ajo por el contrario el trozos grandes para que no amargue al sofreír. Añadir la mantequilla a una cazuela u olla a fuego lento. Cuando se derrita, agregar la cebolla y el ajo. Cocinar durante tres o cuatro minutos hasta que se ponga transparente. Mientras tanto remoja el brócoli bajo el grifo y escurre en un colador. Cortar floretes de brócoli pequeños. Colocar el brócoli en un recipiente apto para microondas, añadir 30 ml de agua al recipiente. Tapar y cocinar en el microondas a máxima potencia 5 minutos. Dejar reposar varios minutos. Con este tiempo no se cuece el brócoli por completo, pero nos ayuda para acortar el tiempo de cocción en la olla. Añadir el brócoli a la cazuela junto al sofrito. Incorporar el caldo de pollo. Cocer durante 6 minutos, o hasta que al pinchar el brócoli esté tierno. Mientras el brócoli se cuece, cortar el queso en cubitos. Añadir el queso a la cazuela. Mezclar leche con la maicena en frío, remover hasta que se vaya mezclando. Incorporar a la sopa poco a poco. Añadir el agua y cocinar durante cinco minutos, removiendo de vez en cuando. Si prefieres que te quede más esposo, agrega menos agua. ¡Lista la sopa de brócoli y queso!

Notas sobre la receta

Si prefieres no se note la textura del brócoli, en el paso nº 8, una vez ha cocido el brócoli, tritura con la batidora de mano, y luego continua la receta.

