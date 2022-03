¡Flamenquines caseros! Una de las recetas más tradicionales de Córdoba que no falta en la carta de sus bares y restaurantes. Si nunca los has probado, ¡no sabes lo que te pierdes! Crujientes y ricos en proteínas, elaborados con ingredientes naturales.

En Periodista Digital, te contamos la receta clásica, (frita en aceite), y otra versión más ligera de flamenquines al horno.

Historia del flamenquín

La historia de esta receta parece ser muy antigua, por eso el origen no está determinado con exactitud. Hay varias teorías como suele pasar con recetas antiguas y populares. Una de las teorías afirma que el flamenquín nació en Andújar, provincia de Jaén. En Andújar el jamón serrano se deja macerando en vino fino la noche anterior para que luego al introducirlo como relleno tenga aún más sabor.

La otra teoría es que los flamenquines son originales de Bujalance en Córdoba. El diario ABC, cita a Alejandro Ibáñez arqueólogo y además experto en gastronomía como una fuente autorizada sobre esta teoría. El primer flamenquín se preparó en Bujalance, según un estudio de Alejandro Ibañez sobre el origen de los primeros cristianos que allí vivieron.

He tratado de buscar el citado estudio pero saber más datos al respecto pero no lo he encontrado disponible en Internet.

Otra hipótesis es que el flamenquín procede de Montilla, una localidad próxima a Bujalance, (47.7 Km). Restaurantes como ‘El Tomate’, ‘El Gallo’, o la Taberna Regina, llevan décadas preparando el flamenquín en Córdoba.

Con respecto al nombre ‘flamenquín’ también existen varias hipótesis, por ejemplo la de los flamencos, aves zancudas características de las marismas de Guadalquivir, que tienen unas patas rectas como los flamenquines.

Otra teoría tiene relación con el arte del flamenco, al ser el flamenquín tan tieso. La tercera hipótesis, se debe a su color dorado, que se parece al uniforme de los soldados flamencos en la época del Rey Carlos I.

Receta de flamenquines caseros

Ingredientes

Filetes de lomo de cerdo cortados finos – 12 unidades o unos 650 g(usamos 3 filetes por flamenquín)

Jamón curado o serrano en lonchas – 125 g

Huevos – 2 unidades

Pan rallado – 200 g

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra sabor suave – 300 ml

Preparación

Comprar filetes de lomo finos, (si te los cortan en la carnicería con la máquina puedes pedir sean muy finos). Si los compras ya cortados, los congelamos durante una hora. Luego los golpeamos con un martillo de espalmar o con una espumadera. El martillo de espalmar lo encuentras en cualquier bazar o ferretería. Al espalmar la carne lo que hacemos es lograr que se afine o estire. Además al golpear logramos que se rompan los nervios y por eso la carne resulta más tierna. Rebajas 129 Opiniones Bellota 8050-32 - Martillo de nylon con mango de madera, cabezas recambiables Colocar tres filetes uno al lado del otro. Sobre los filetes de lomo, ponemos las lonchas de jamón curado. Enrollar el lomo sobre sí mismo hasta formar el flamenquín. Apretar el flamenquín para que se compacte. Dejar reposar en la nevera al menos dos horas. Preparar un plato hondo con huevo, otro con pan rallado y otro con papel de cocina. Pasar los flamenquines primero por huevo, escurrir, y luego por pan rallado, rodar el flamenquín para que se reboce por todos lados de pan rallado. Añadir aceite de oliva abundante a una sartén. El fuego debe estar a media temperatura y el aceite caliente. Es importante que los flamenquines naden en aceite si pones poco aceite tardarán en hacerse y se pueden romper. Si pones más cantidad, se fríen de forma uniforme y tardarán menos en hacerse. Cuando veas se ha dorado por ambos lados, retirar de la sartén. Depositar los flamenquines en el plato con papel de cocina, de esa forma irán soltando el aceite sobrante. Servir con ensalada, patatas fritas o lo qué más te guste.

Flamenquines al horno, (versión más ligera)

Esta versión es bastante más ligera al ahorrar aceite, (piensa que cada 100 g de aceite son alrededor de 900 calorías).

Ingredientes

Filetes de lomo de cerdo cortados finos – 12 unidades o unos 650 g(usamos 3 filetes por flamenquín)

Jamón curado o serrano en lonchas – 125 g

Huevos – 2 unidades

Pan rallado – 200 g

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra sabor suave – 4 cucharadas

Preparación

Sacar los filetes de lomo un poco antes de la nevera. Sazonar con sal y pimienta. Cortar dos láminas de papel film, colocar extender lámina de papel sobre una superficie plana. Depositar los filetes sobre el papel film. Cortar otra segunda lámina de papel y ponerla sobre los filetes. Golpear la carne con un martillo de espalmar, para lograr nos quede aún más tierna. También puedes usar un rodillo de cocina. Retirar una de las láminas de papel film y añadir el jamón curado. Volver a colocar la lámina de papel film . Enrollar con cuidado para formar los flamenquines. Retirar el plástico. Preparar tres platos: uno con harina, otro con pan rallado y el tercero con huevo. Pasar los flamenquines primero por harina. Sacudir ligeramente. A continuación por el huevo batido y para finalizar por el pan rallado. Procura que el rebozado con pan sea ligero ya que en el horno se harán mejor. Añadir aceite de oliva a un recipiente. Preparar una bandeja de horno forrada con papel. 704 Opiniones masterclass Bandeja de Horno Antiadherente, Acero al Carbón sin BPA (Bisfenol) para Hornear y Asar a la Parrilla, 35 x 25 cm Depositar los flamenquines en la bandeja. Pintar de aceite los flamenquines con una brocha de silicona, por ambos lados. Hornear a 180º durante e 12-15 minutos. A mitad de tiempo de horno (sobre los 6 minutos), abrir el horno y darles la vuelta a los flamenquines. Transcurrido el tiempo apagar el horno y dejar reposar unos minutos. Estos flamenquines están menos jugosos que la receta original que se fríe en aceite, por eso se puede servir acompañado de salsa andaluza o limón.

También te puede interesar

¿Te han gustado los flamenquines? En Facebook tienes más recetas para escoger.