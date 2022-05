Cómo hacer salsa americana👈

La salsa americana es ideal para acompañar mariscos, pescados o calamares.

Es una receta fantástica de aprovechamiento, ya que usamos cabezas y pieles de gambas o cualquier otro marisco similar. En otro artículo de Periodista Digital hicimos salsa de ketchup casero sin azúcar añadido. Hoy salsa americana.

Historia de la salsa americana

Con esta receta sucede como con los guisantes a la francesa, que aquí se llaman así pero en Francia tiene otro nombre: «Petits pois à l’ancienne», o la ‘tortillta de patatas’ que fuera de España la suelen llamar «tortilla española».

La salsa americana, no la encuentras como tal en Norteamérica. Para los americanos, las salsas típicas que no pueden faltar en restaurantes o en sus casas son: el kétchup o la salsa barbacoa, (no la salsa americana).

Esta salsa proviene de un plato llamado ‘bogavante a la armoricana’ o a la americana, creado en el siglo XIX por un chef de origen francés que trabajaba en Estados Unidos. Se llamaba Pierre Fraisse.

La salsa surgió fruto de la improvisación como tantas otras recetas. Un grupo de personas llegó a cenar al restaurante, sin embargo,el cocinero apenas tenía productos para servir a los clientes; entonces Pierre usó lo que le quedaba: unos bogavantes, a los que añadió verduras, y coñac. Los cocinó a fuego vivo y luego los trituró y coló el resultado.

La salsa que este chef francés creó se basaba en otra receta de la zona de la Bretaña. Los pescadores cocinaban bogavante o langosta en sidra o coñac, luego le añadían tomate, ajo y vino. Recetas similares se encuentran en la Provenza y otras zonas costeras.

Receta de salsa americana

Ingredientes

Cabezas y pieles de gambas, (o de langostinos, quisquillas, carabineros)

Mantequilla – 60 g

Aceite de oliva – 80

Caldo de pescado – 550 ml

Cebolla –1 unidad

Ñora o pimiento choricero – ½ unidad

Diente de ajo – 2 unidades

Tomate – 1 unidad

Perejil picado – 2 cucharadas

Zanahoria – 1 unidad

Ralladura de limón – cucharadita

Tomate triturado – 80 ml

Brandy – 60 ml

Preparación

Para esta receta solo necesitamos pieles de gambas y cabezas de gambas. Puedes aprovechar si preparas gambas a la plancha o cualquier otra receta para reservar las pieles. Colocar la mitad de ñora o pimiento choricero en un vaso con un poco de agua. Dejar reposar. Rebajas 12 Opiniones CARMENCITA pimientos dulces del cristal choriceros caja 75 gr En una cazuela o sartén honda, añadir la mantequilla y la mitad de aceite. Calentar a fuego lento. Incorporar las pieles de las gambas. En un mortero añadir tres dientes de ajo cortados, ralladura de limón y perejil cortado. Con la mano del mortero majar los ingredientes. Añadir a las pieles de gambas. Dejar que se cocinen dos minutos a fuego medio. Luego con el mortero presionar sobre las pieles y cabezas de gambas para que vayan soltando sabor. Pelar y picar la cebolla, el tomate y la zanahoria. Añadir la cebolla, tomate cortado y el pimiento choricero al sofrito de gambas. Remover para que se vaya mezclando Agregar el resto del aceite de oliva virgen extra. Incorporar tres cucharadas de tomate triturado y el brandy y mezclar. Añadir unos 400 ml de caldo de pescado (reservando un poco para después). Tapar el recipiente y cocer hasta que vaya reduciendo unos 7 minutos. Retira del fuego, verter el contenido de la cazuela en un recipiente, triturar con la batidora durante unos 50 segundos. Rebajas 6.012 Opiniones Braun Minipimer 5200 - Batidora de mano, 1000 W, 21 velocidades y función turbo, anti-salpicuduras, Powerbell Plus, incluye vaso medidor 600ml, Color blanco Colocar sobre la cazuela un colador y añadir lo que acabamos de triturar. Remover con una cuchara de madera para ayudar a que se vaya colando. Una vez colado el resultado si está muy denso añadir un poco de caldo de pescado, si te gusta la textura no añadimos nada. Verter esta salsa en una salsera y la podemos usar para acompañar pescado, calamares y también para arroz blanco o pasta.

