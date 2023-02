¿Has probado los plátanos fritos con miel? Es una ‘receta de aprovechamiento’, si tienes plátanos en la nevera y la puedes preparar antes que se ponga muy maduros.

Los plátanos son fuentes de potasio, vitamina A e inulina, un tipo de fibra con efecto prebiótico, la miel aporta energía y minerales como el magnesio, el hierro o el fósforo.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos compota de manzana fácil, hoy otra receta con frutas, plátanos fritos.

¿Qué nutrientes saludables aportan los plátanos?

En Europa la producción de plátanos depende de tres países, Francia, Portugal y España, donde destaca el conocido plátano canario.

Los plátanos tienen más calorías que otras frutas, (como la manzana o la naranja), pero tampoco son tantas. Cualquier barrita proteica de 100 calorías se anuncian como light, un plátano tiene 94 calorías por cada 100 g.

Los plátanos son pura energía, tienen 20 g de hidratos de carbono y apenas contienen proteínas 1.2 g. Su contenido en fibra es de 3.4 mg.

Aunque son bastante densos, tienen un 75% de agua. Esta fruta tropical tiene vitamina B9 o ácido fólico 22 ug, también vitamina A 18 ug. Otras vitaminas del grupo B como la B1, (0,06 mg), la B2 (0,7 mg) o la B3, (0,8 mg).

Con 350 mg de potasio por ración, los plátanos son una de las mejores fuentes de este macromineral. Nuestro cuerpo necesita potasio a diario para apoyar los procesos fundamentales. Tiene un papel importante en el buen funcionamiento del corazón y los riñones.

La OMS (Organización Mundial de la salud), recomienda que se consuman 3510 mg de potasio al día. En cambio se limite la ingesta de sal a 5g. Dietas altas en sodio y bajas en potasio predisponen a la hipertensión.

Un plátano al día no es suficiente para cubrir las necesidades diarias, pero ayuda al tener una cantidad alta. Otros alimentos que aportan potasio, son la soja, las carnes, pescados, frutas y verduras.

En menor cantidad, (38 mg), los plátanos aportan magnesio, un macromineral implicado en más de 600 reacciones en el cuerpo humano. Por ejemplo, la formación de las proteínas o la creación de energía.

Calorías y nutrientes que aporta la miel

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas. Fue la primera fuente para endulzar del hombre, la referencia inicial a la miel se remonta a los egipcios en el 5.500 a. C según, thenibble.com.

Griegos, chinos, egipcios, romanos, o los mayas, utilizaban la miel como alimento y también para fines medicinales.Existen numerosas referencia a la miel en la antigüedad como en la Biblia, (Proverbios 16 24), o el el libro del Corán, donde se afirma que l a miel ‘es la curación para la humanidad’.

Las abejas son más antiguas que el registro histórico del hombre, el Homo Sapiens evolucionó hace unos 50.000 años mientras que las abejas ya producían miel quizás 40 millones de años antes.

La especie Apis mellifera, conocida como la abeja occidental, es la especie más comúnmente domesticada. Es probable que se originara en África tropical y desde allí se extendiera al norte de Europa y este de Asia. La miel fue el principal endulzante durante siglos, hasta que llegó el azúcar de caña del Sureste asiático y Nueva Guinea, (y fue comercialmente asequible, ya en el siglo XIX).

Existen alrededor de 300 tipos distintos de miel, estas variaciones están relacionadas con los distintos tipos de néctar que recolectan las abejas. El ingrediente principal de la miel son los hidratos de carbono o glucosa, el 97% de su peso.

Entre los principales nutrientes que aportan 100 g de miel destacan:

Calorías, (314/100 g)

Proteínas, (0.5 g)

Hidratos de carbono (78 g)

Yodo, (0 mg)

Grasa, (0 g)

Fibra, ((0 g)

Calcio, (5 mg)

Potasio, (0,04 mg)

Vitamina B1, (0,01 ug)

Vitamina B3, (0.04 mg)

Magnesio, (2 mg)

Hierro, (4.10 mg)

Fósforo, (17 mg)

Sodio, (11 mg)

Selenio, (1 ug)

Zinc (0.9 mg)

La miel pura también contiene antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles.

Receta de plátanos fritos con miel

En España no es tan usual pero en Hispanoamérica se consume el plátano macho que tiene la piel verde, y un sabor menos dulce, esta variedad no se come crudo, se asa o hierve. Esta receta también se puede hacer con plátano macho, pero nosotros usamos plátanos comunes.

Ingredientes

Plátanos ligeramente maduros –4 unidades

Aceite de girasol – 1 cucharada

Miel – al gusto

Canela – una pizca

Preparación

Los plátanos los escogemos ligeramente maduros, pero tampoco que esté negros, si los notas muy blandos al tacto casi seguro por dentro estarán negros. Calentar con el fuego al mínimo, una sartén antiadherente con un poco de aceite de girasol. El de oliva es una maravilla pero su sabor es más fuerte, buscamos un aceite con sabor lo más neutro posible. Los plátanos los puedes freír de dos formas, cortar por la mitad, sin pelar. O pelar y freír enteros. Si los cortas por la mitad y los fríes con piel, se dorará la parte pelada y el resto no al estar protegido por la piel, pero quedan tiernos. Si prefieres que se doren por todo el exterior pela el plátano y a la sartén. El tiempo de cocción depende del tamaño del plátano, cuando veas que se está dorando apaga el fuego. Espolvorea un poco de canela. La miel si está cristalizada o densa, calienta agua en un recipiente, introduce el bote de miel y espera unos minutos. Sirve los plátanos en una fuente y riega con miel al gusto. Si lo deseas corta en rodajas y acompaña con muesli o copos de avena.

