Alubias blancas con langostinos: receta casera, suculenta y nutritiva

✨♥️UN ALIMENTO SUPER COMPLETO♥️✨ 🔹Cuántos tipos de legumbres conocen? ✍️ Son semillas contenidas en las plantas de la familia de las Leguminosas 🗣️Son un alimento súper completo con el cual podemos reemplazar alimentos de origen animal no solo por su contenido de macronutrientes (hidratos de carbono con fibra y proteínas), también por su contenido de minerales como el hierro!💪 Ahora bien, como podemos aprovechar estos nutrientes?🤔 🔹Es importante que antes de consumirlas (varias veces les mostré la comparación de legumbres en paquete y legumbres envasada por su contenido de sodio) sean remojadas previamente 8 hs para eliminar esas sustancias que atrapan los micronutrientes e impiden que nuestro cuerpo los aproveche ✍️ 👉Este remojo se hace de la siguiente manera: lavar las legumbres, colocarlas en agua (cubiertas por completo) y dejar reposar 8 hs, es importante que en el transcurso de estas horas ese agua sea removido 2- 3 veces. Luego de ese remojo llevar a cocción 👩🏻‍🍳 👉Para aprovechar el hierro que tienen necesitamos consumir un alimento con Vitamina C como limón, mandarina, kiwi, pomelo, frutillas, morrón en una ventana no mayor a las 2 hs luego del consumo 🗣️Y evitar tomar té en esta ventana de las 2 hs porque sus sustancias impiden la absorción del mismo. 👉Que hago si siempre las legumbres me traen problemas gastrointestinales? 🔹Podemos consumirlas trituradas en preparaciones dulces o saladas como por ejemplo 🔹En hamburguesas 🔹En hummus 🔹En brownies Y hay un sin fin de opciones más!🙌 Incorporen este alimento a sus hábitos saludables y su alimentación diaria!! Todo es cuestión de ir probando distintas maneras de preparación y combinación 😍 ❗Recordá no solo la calidad de tu alimentación cuenta , también cuenta la cantidad❗ . . Consultorio Presencial : 🔹La plata 🔹Fcio Varela calle Florencio Varela 50 (Clinica Lujan)☎️ 011 42378949 . #nutricion #alimentacionsaludable #nutrionline #bellezaysalud #legumbres #garbazos #martes✌