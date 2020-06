Un exdiputado podemita denuncia la dictadura de Pablo Iglesias: «Los órganos de dirección del partido no sirven para nada»

Cristalino como el agua y más directo que una línea recta.

Así se ha expresado el exparlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados Manuel Monereo a la hora de sacar a la superficie lo que en gran medida ya todos se maliciaban, el autoritarismo con el que Pablo Iglesias está dirigiendo las riendas del partido.

En una entrevista a un canal marginal como es El Círculo TV, Monereo explica los motivos por los que ha dado un portazo del Consejo Ciudadano Estatal.

Entre las razones esgrimidas está que desde 2017, cuando se celebró la segunda asamblea ciudadana de Unidas Podemos, el ‘marqués de Galapagar‘ ha hecho y deshecho a su antojo.

Para Monereo lo verdaderamente preocupante es la carencia de democracia interna en el partido:

Los órganos de dirección de Podemos no sirven para nada. El Consejo Ciudadano solo se utilizaba para refrendar lo que decide un grupo pequeño de dirigentes en lugares no orgánicos. Nunca ha habido interés en crear un equipo dirigente cohesionado. Los órganos de dirección no sirven para nada en Podemos, no funcionan.

El podemita asegura que él podía estar en la formación acumulando cargos, pero entiende que Unidas Podemos, al menos en su concepción inicial, no estaba diseñada para esas prácticas de las que hacen uso y abuso otras formaciones y que, en el fondo, no dejan de ser puestos huecos:

Yo dejo el Consejo Ciudadano Estatal de Unidas Podemos porque no quería cargos sólo para figurar. Soy un dirigente que viene de la izquierda, soy comunista y sé lo que es una organización y si yo soy dirigente de esa organización, ejerzo y si no, no sirve.

Asimismo apunta que realmente todos los órganos creados en el partido de Iglesias son meros refrendadores de lo que se hace en otras partes:

El problema latente es que son órganos para refrendar la política que se hace en otros lugares. No son órganos de debate político, ni de dirección política. Tampoco la ejecutiva de los lunes. Son pequeños parlamentos donde el ejecutivo lleva las leyes para ser aprobadas o no, pero no se decide, no es verdad.

E insiste en que son cuatro dirigentes mal contados quienes parten el bacalao, todo con el visto bueno, claro está, de Pablo Iglesias:

Quien decide es un grupo pequeño de dirigentes, que, en lugares que muchas veces no son orgánicos, debaten lo que hay que hacer y luego lo van llevando a los órganos. Ahora bien, un debate colectivo, una dirección colectiva, con responsabilidades claras y tareas específicas, donde se discuta la política eso no lo ha habido en el tiempo que yo he estado.

Critica que mientras Iglesias se pegaba un discurso sin límite de tiempo y del que además no había papeles ni se repartía una copia para poder analizarlo, al resto de cargos asistentes a las reuniones apenas se les otorgaba un tiempo mínimo y muy tasado:

Nos dejaban tres minutos y rápidamente se cambiaba de tema porque había prisa, incluso comíamos allí mismo y hasta el año que viene si Dios quiere. De las actas, nada, no quedaba nada por escrito.

Y se hace la gran pregunta al ver como al final los de Iglesias se han arrimado al PSOE y la formación morada ha ido cayendo en votos y escaños: