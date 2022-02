Cárdenas zarandea a Podemos por el castigo fiscal que exige aplicar contra Ayuso

Nuevo ataque contra la Comunidad de Madrid.

El partido que ahora preside Ione Belarra pretende que se castigue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso torpedeando una de sus medidas estrella, la rebaja de impuestos.

Unidas Podemos está presionando a Pedro Sánchez para que el Impuesto de Patrimonio vuelva a recuperarse en la región madrileña. Pero con un añadido, que sea diez veces más del que en su momento se anuló.

Es decir, que si ese tributo estaba a un 0,2%, el objetivo de la formación comunista es que se reinstaure, pero al 2%.

Javier Cárdenas, en ‘Levántate OK’, saltó a la yugular del partido podemita este 4 de febrero de 2022 para sus oyentes de Okdiario y Periodista Digital por esa verdadera atrocidad y ese ataque indiscriminado contra los madrileños:

Ya veis vosotros como está el tema con Unidas Podemos. No sé vosotros, pero a mí me suena a venganza por lo que pasó en las últimas elecciones. Porque los madrileños apostaron de manera masiva por Ayuso y lo que está intentando hacer Podemos es vengarse de los madrileños, así de claro .

El comunicador catalán proseguía con una pregunta más que elocuente:

Yo no sé cómo los madrileños permitís que esta gente de un paso por Madrid y no les llaméis de todo. Atentos a lo que quieren hacer con vosotros. Porque no solamente es ese Impuesto de Patrimonio. Es que quieren subir los impuestos de forma criminal y azuzan a ERC y a Juntos por Cataluña, que no tienen nada que ver con Madrid, para que se le suban los impuestos a los madrileños.