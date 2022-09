La penosa razón de Jorge Javier Vázquez para votar a Sánchez y a la que se suma Rosa Villacastín

No pilla de sorpresa

El hecho de que Jorge Javier Vázquez siempre se haya distinguido como un votante con inclinaciones progresistas no conforma una novedad.

Siempre que ha tenido ocasión, el presentador de ‘Sálvame’, ‘Supervivientes’ y otros espacios de Telecinco no ha perdido ocasión de meter su cuña ideológica.

Sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró en su programa cuando aún era un simple líder de la oposición.

O por no hablar de cuando un colaborador, Antonio Montero, trató de defender las posturas de VOX y cómo de virulenta, desde la esfera verbal, fue la reacción de Vázquez diciendo que su programa era para «rojos y maricones» y que no le volvería a dar la palabra.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los tuiteros:

Es que tú imagínate a cientos de miles de españoles que no tienen para llegar a fin de mes escuchar a tipo que está forrado decir que vota a quien les está arruinando «por guapo».

Ya lo has dicho todo pic.twitter.com/IyKATFXFfd

Te agradezco que reconozcas que no hay motivos de gestión ni políticos para votarle. Que si le votas es por su físico.

No mientas, votas a Sánchez porque te mantiene el chiringuito, aparte de arruinar la vida a la gente (Y cada vez lo haces peor, no hay más que ver tus audiencias recientes) no vales para absolutamente nada.

Videíto para que recuerdes lo mucho que sobras:https://t.co/sgYfcCndxD

— Repollo Fucsia 🏳️‍🌈🇪🇦🇨🇺🇺🇦 (@Ralfnoviembre28) September 7, 2022